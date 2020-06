Aflarea în locurile și parcurile aglomerate este una dintre restricțiile impuse de către Comisia excepțională municipală. Astfel, primarul general a venit cu unele recomandări și solicitări către locuitorii capitalei.



„Este vacanță, ieșiți dragii mei, dacă doar aveți necesitate, mergeți în parcuri, nu alegeți parcurile cele mai aglomerate. În fiecare sector sunt amenajate spații verzi noi. Chiar rog, preturile să faceți public locurile, unde oamenii se pot odihni. Nu intrați în parcuri, dacă sunt aglomerate, alegeți alte zone. De exemplu sectorul Râșcani, are două păduri și mai multe parcuri, sectorul Buiucani are la fel multe parcuri, nu alegeți neapărat Valea Morilor, unde este foarte aglomerat, mergeți la Bucuriei, la Izvor, pe alee în parcul Butoiaș, Dendrarium. Nu vă duceți în transportul public la piața centrală să alegeți un kg de cireșe, optați pentru zone mai apropiate, de asta am dispus să fie deschise acele iarmaroace în sectoare”, a subliniat edilul.



Ceban spune că a cerut și cere în continuare ajutorul poliției și armatei.



„Și chiar voi propune o ședință cu cei doi miniștri. Să facem un plan comun pentru a preveni îmbolnăvirile în masă”, a punctat primarul general.



Amintim că de astăzi au intrat în vigoare mai multe prevederi și măsuri de prevenire a răspândirii virusului pandemic. Astfel, s-au operat modificări la transportul public, piețe și aflarea persoanelor în locurile publice.