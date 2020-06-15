Премьер-министр Молдовы Ион Кику осуждает политиков, которые распространяют ложную информацию о COVID-19: "У них единственная цель - дестабилизировать ситуацию в стране".



Ион Кику заявил, что некоторые оппозиционные политики сознательно распространяют неверную информацию о положении дел с коронавирусом в Молдове, чтобы дестабилизировать ситуацию. Глава кабмина считает, что такими действиями политические оппоненты пытаются оправдать свое намерение взять власть в стране.



- Мы озабочены и осуждаем политические спекуляции отдельных политиков, которые вводят в заблуждение население. Ситуация сложная во всем мире, включая и нас. В Молдове показатель смертности 3,6, а в мире 6,5. У этих спекуляций единственная цель – дестабилизировать ситуацию в стране в уверенности, что на этой волне они смогут вернуться во власть. Они будут третьим валом вируса. Поэтому я прошу людей принимать защитные меры, чтобы не попасть в западню этих спекуляций, - отметил Кику.



Премьер призвал политические силы, которые хотят помочь правительству, обратиться с призывом к обществу соблюдать санитарные нормы.