Деньги, предназначенные для строительства фонтанов в столице, должны быть использованы для очистки и обновления водосточных каналов. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе сегодняшнего заседания муниципальных служб примэрии в связи с затоплением некоторых столичных улиц во время дождя.



– Предлагаю, чтобы деньги, предназначенные на строительство фонтанов в этом году, были перенаправлены на очистку ливневой канализации в городе. Прошу рассмотреть эту возможность с юридической точки зрения, как быстро мы сможем это сделать, – обратился Чебан к ответственным лицам.



По словам градоначальника, канализационная система в Кишиневе способна пропустить 17 литров воды на м2, но количество осадков, выпавших вчера, составило 27 литров на м2.



Градоначальник призвал специалистов найти решения проблемы затопления некоторых столичных улиц как можно скорее.



– Мы не должны ждать следующего дождя, необходимо очистить все канализационные стоки. Мы знаем эти проблемные участки. Прошу специалистов оценить затраты и найти решения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, – сказал Чебан.



Генпримар также отметил, что на территории муниципия необходимо объявлять желтый и оранжевый коды метеоопасности и предупреждать водителей о необходимости избегать поездок по городу во время ливней.