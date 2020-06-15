Новая интерактивная карта с перечнем столичных улиц и перекрестков, где произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2019 году была сегодня запущена. Об этом рассказал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.



– На карте будут указаны опасные места в столице, а также количество пострадавших и погибших людей в авариях. Информация будет обновляться каждые полгода, – уточнил градоначальник.



В настоящее время идет работа над уточнением данных о дорожно-транспортных происшествиях за 6 месяцев 2020 года.

Онлайн-платформа https://experience.arcgis.com/experience/d4f8d333fd9c41d489f1284a44c9c997 была создана в сотрудничестве с Trimetrica. Она также доступна с мобильного телефона.



В настоящее время примария Кишинева располагает еще тремя подобными онлайн-платформами. Речь идет о цифровой карте, на которой представлены места проведения ремонтных работ столичных улиц и тротуаров, а также адреса, где наносится дорожная разметка. На второй карте указаны участки распространения амброзии в столице, а на третьей – места расположения общественных туалетов в парковых зонах.

