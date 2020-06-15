Бывший глава Демократической партии Влад Плахотнюк, покинувший страну в прошлом году на фоне правительственной перестановки, попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Заявление Плахотнюка отклонили по иску, поданному в федеральном суде США, сообщает Радио Свобода.



В январе, через четыре месяца после подачи заявления, Плахотнюку отменили американскую визу. Это произошло после того, как государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что "коррупционные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове". Принятые в отношении Плахотнюка меры означают, что ни он, ни его ближайшие родственники не имеют права получать американскую визу.



Плахотнюк подал иск в суд Нью-Йорка, утверждая, что визовый запрет лишил его "надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым подвергает его жизнь и свободу серьезной опасности".