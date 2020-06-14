Президент страны Игорь Додон направил поздравления Дональду Трампу по случаю дня его рождения.



- По случаю дня рождения Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа направляю ему от имени народа Республики Молдова и от меня лично самые теплые поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия и жизненных сил.



Пользуюсь приятной возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо наших государств и народов - отмечается в сообщение Игоря Додон.