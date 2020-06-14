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Игорь Додон поздравил Дональда Трампа с днем рождения


Президент страны Игорь Додон направил поздравления Дональду Трампу по случаю дня его рождения.

- По случаю дня рождения Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа направляю ему от имени народа Республики Молдова и от меня лично самые теплые поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия и жизненных сил.

Пользуюсь приятной возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо наших государств и народов - отмечается в сообщение Игоря Додон.


Опубликовано: 12:02 14/06/2020

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