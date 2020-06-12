



Первые звания и дипломы получили 90 выпускников военной академии имени Александра чел Бун. Они успешно закончили обучение, с чем их и поздравили на торжественной церемонии. Лучшим из лучших вручили ещё и премии.



Молодым офицерам этот день запомнится на всю жизнь, в этом они признаются сами.



Благодаря моим преподавателям, которые были со мной все эти 4 года, я дошел до сегодняшнего дня со знаниями, с характером, и преданным Родине».



Нередко можно услышать, что женщинам в армии не место, но наши, молдавские представительницы слабого пола доказывают обратное. В выпуске 2020-го года – 19 девушек, и они справились с учебой и военной подготовкой не хуже парней.



«Для меня, как и для всех нас – это очень важный день. Много позитивных эмоций. Сегодня виден результат 4-летнего труда».



Первые полгода было тяжело. Потом я вошла в ритм, привыкла просыпаться рано и бодрой, привыкла к распорядку дня».



Пандемия внесла свои коррективы и в этот торжественный для молодых офицеров день. Родители не смогли присутствовать на награждении, но они с нетерпением ждали своих повзрослевших детей у ворот академии.



«Я рада что мой мальчик выбрал такую профессию, хочу чтобы в будущем он достиг большего. Может даже стал генералом».



«Пришли поздравить, хотя и не смогли зайти и быть рядом в эти радостные для них моменты. 4 года они трудились бедняги. Быть военным – дело очень ответственное».



Поздравил молодых офицеров и министр обороны Александр Пынзарь.



АЛЕКСАНДР ПЫНЗАРЬ, МИНИСТР ОБОРОНЫ РМ

«Я хочу сказать нашим молодым лейтенантам, что их ждут в Национальной армии. Мы их поддержим и у них есть будущее в вооруженных силах. Также я хочу сказать им что они будущее нашей страны».