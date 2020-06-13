Президент Игорь Додон подписал Указ о привлечении Национальной армии для борьбы с коронавирусом
Президент Игорь Додон подписал Указ, дающий право привлекать Национальную армию для борьбы с распространением коронавируса.
- Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в стране, идя навстречу обращению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, я подписал Указ, дающий право привлекать Национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам при осуществлении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и контролю над распространением инфекции, - отметил президент.
Военнослужащие были задействованы в данных мероприятиях во время режима ЧП. Они также обеспечивали порядок и безопасность в населенных пунктах, которые находились на карантине.
- Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в стране, идя навстречу обращению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, я подписал Указ, дающий право привлекать Национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам при осуществлении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и контролю над распространением инфекции, - отметил президент.
Военнослужащие были задействованы в данных мероприятиях во время режима ЧП. Они также обеспечивали порядок и безопасность в населенных пунктах, которые находились на карантине.
Опубликовано: 14:31 13/06/2020
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