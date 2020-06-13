Президент Игорь Додон ​​подписал Указ, дающий право привлекать Национальную армию для борьбы с распространением коронавируса.- ​​Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в стране, идя навстречу обращению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, я подписал Указ, дающий право привлекать Национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам при осуществлении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и контролю над распространением инфекции, - отметил президент.Военнослужащие были задействованы в данных мероприятиях во время режима ЧП. Они также обеспечивали порядок и безопасность в населенных пунктах, которые находились на карантине.