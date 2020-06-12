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Апелляционная палата оставила в силе ордер на арест экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка
 

Апелляционная палата оставила в силе ордер на арест экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка


Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ордер на арест экс-лидера Демпарти и Владимира Плахотнюка.

Судьи отклонили ходатайство об отмене ареста Плахотнюка, которое подал его адвокат. Все материалы, касающиеся Плахотнюка, направят компетентным органам США для экстрадиции Плахотнюка.

АП Кишинева пять раз переносила заседания по делу Плахотнюка по требованию его адвокатов. Первое заседание по этому вопросу должно было состояться 28 мая.

Напомним, что 22 мая суд выдал ордер на арест Плахотнюка. Согласно ему, Влада Плахотнюка могут арестовать на 30 суток.


Опубликовано: 20:20 12/06/2020

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