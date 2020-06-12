



Качество восстановительных работ на бульваре Штефана чел Маре, проведённых предыдущим столичным руководством, оставляет желать лучшего. Такие выводы можно сделать по отчёту экспертов. В нём, по итогам проведённой экспертизы, указаны дефекты, неровности и многочисленные трещины на отремонтированном бульваре.



Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан, ссылаясь на данные экспертизы, констатировал, что предприятие, осуществившее ремонтные работы главной дорожной артерии столицы, не соблюло рекомендации специалистов. Так, по словам генпримара, экспертиза показала более 1700 метров борозд, почти 5 тысяч метров поперечных и продольных трещин. Также есть серьезные претензии к качеству асфальта. Более того, Ион Чебан выразил уверенность в том, что компания-подрядчик действовала злонамеренно, и сейчас в срочном порядке придется искать финансирование и исправлять ошибки.



ION CEBAN, PRIMAR GENERAL, MUN. CHIȘINĂU

«Экспертиза подтверждает, что работы были выполнены плохо. Пропорция щебня в асфальтовом покрытии была выбрана неверно. Базовое решение, которое представили эксперты, это снять 10 см асфальта по всей протяженности проспекта Штефана чел Маре, и положить новый слой».



Как водители, так и пассажиры недовольны качеством проделанных работ.



«Может произойти и авария, и смерть человека».



«Да, очень беспокоит качество, потому что не можешь нормально ехать, бросает из стороны в сторону. Нужно более качественно ремонтировать».



«Когда едешь на троллейбусе – неудобно. Как водитель, скажу вам, что дорога очень плохая. Мы платим деньги, но результата не видно. Надеюсь, что скорее отремонтируют ее, потому что примар обещал».



Ответственными за ремонт бульвара Штефана чел Маре в Кишинёве были и компания-подрядчик, и иностранная компания, контролировавшая работы, и тогдашнее руководство управления транспорта примэрии. Работы проводила компания, выбранная в результате тендера. На ремонт было выделено 7 миллионов евро. «Определять виновного – не в моей компетенции, этим займутся соответствующие инстанции», - заявил генеральный пимар столицы Ион Чебан, добавив, что результаты этой экспертизы на следующей неделе будут направлены в Генеральную прокуратуру.