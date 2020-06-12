



Последние 2 дня был зарегистрирован новый антирекорд по заражению Ковид-19 во многих странах мира, в том числе, и в Молдове. По мнению Игоря Додона, это, в первую очередь, связано со снятием в мае ограничительных мер на экономическую и социальную деятельность. В ходе очередного выпуска «Президент отвечает», Додон отметил, что ситуация очень сложная – и в Молдове, и в мире.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Почему это произошло? Потому что были сняты многие ограничения и потому что молдаване рекомендации медиков не слушают. Набиваются в маршрутку, как в банку со шпротами – мест 14, а человек в салоне 40. А когда пытаешься помешать – кричат, что полиция плохая, потому что штрафует. Разве не так? Когда власти пытаются «закрутить» гайки, всем это не нравится, все сразу кричат, что полиция плохая, что Додон с Кику – плохие. Разве не так? Это же реальность».



Число подтвержденных случаев заражения возросло ещё и потому, что увеличилось количество проведенных тестов. Президент заверил, что, несмотря на сложность ситуации, власти держат ее под контролем: врачи подготовлены, оснащены всем и мест в больницах достаточно. В то же время, Игорь Додон констатировал, что, несмотря на звучащие требования о повторном вводе режима ЧП, власти пока не будут снова жестко запрещать всё. «Моя рекомендация – не останавливать экономическую деятельность, потому что это приведет к негативным последствиям», - отметил президент.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я не согласен с тем, что нужно снова ввести ограничения на выход из дома, закрыть рынки и всю предпринимательскую деятельность. Пока медицинская система справляется, важно обнаружить самые высокие риски и разобраться с ними: это общественный транспорт, полиция должна работать более активно, нужно понять, как быть с бюджетниками. Я уверен, что мы с этим справимся. Эта “волна” – последствие снятых в мае ограничений, но она схлынет. Однако ситуация зависит и от каждого из нас».



Игорь Додон рассказал и о том, что ему поступают жалобы на новый вынужденный график работы торговых центров. Он уточнил, что график был установлен не правительством, и не главой государства, а специалистами Чрезвычайной национальной комиссии общественного здоровья. Игорь Додон отметил, что нынешний график работы торговых центров может быть пересмотрен.