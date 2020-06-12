



Сегодня Российская Федерация отмечает свой главный государственный праздник – День России. 30 лет назад – 12 июня 1990 года - на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. По случаю Дня России президент Игорь Додон направил поздравительное послание своему российскому коллеге Владимиру Путину и пожелал дружественному российскому народу мира, благополучия и процветания.



В этом году большинство государств бывшего СССР отмечают 30-летие своего суверенитета. В том числе Россия и Молдова. Российская Федерация была далеко не первой бывшей союзной республикой, объявившей о своём суверенитете. До неё это сделали Эстония, Латвия, Литва, Грузия и даже Нахичеванская АССР. Но именно суверенитет Российской Федерации принципиально изменил ситуацию – за понятием Советский союз сразу исчезла реальная сила и дверь наружу распахнулась. И уже в следующем, 1991 году, СССР перестал существовать.

Идея покинуть Советский союз к тому времени витала в России уже не первый год. 6 июня 1989 г. на Съезде народных депутатов ее публично озвучил писатель Валентин Распутин, задавший вопрос: почему бы России не выйти из состава СССР, зачем нам такой балласт? К тому времени не только элиты советских республик хотели убежать от так называемого Центра (который для них и был Россией), но и элиты России хотели убежать от союзных республик.

12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР проявил неслыханное для его тогдашнего состава единение: за суверенитет было отдано 907 голосов из 929. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости Россия обрела и первого своего президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые президентские выборы, на которых победу одержал Борис Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название “День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации”. А уже через четыре года приобрёл современное звучание и стал называться “День России”.

Несмотря на нынешние пандемические и карантинные мероприятия, Российская Федерация широко отметила 30-летие своего суверенитета. В Москве и регионах состоялись праздничные концерты, онлайн-флешмобы и патриотические акции. А в Кремле прошло традиционное вручение золотых медалей Героям Труда президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.



По случаю Дня России президент Игорь Додон направил поздравительное послание своему российскому коллеге и всему дружественному российскому народу.



Поздравительное послание Президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России

“От имени молдавского народа и от меня лично примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня России. У молдо-российских отношений богатая история, и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов. В этом контексте хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес”.



В своём послании президент Игорь Додон пожелал дружественному российскому народу мира, благополучия и процветания.