Peste 90 de absolvenți ai Academiei Militare "Alexandru cel Bun" și-au primit diplomele de licență și gradul de locotenent în cadrul unei ceremonii festive. Tinerii au trecut cu succes testul rezistenței, iar cei mai buni au fost premiați.



Tinerii ofițeri spun că această zi este importantă pentru ei și o vor ține minte toată viața.



Datorită comandanților care i-am avut în 4 ani de zile, am ajuns astăzi cu cunoștință, cu caracter, devotament pentru patrie.



Printre absolvenți s-au numărat și 19 reprezentante ale sexului frumos.



Pentru mine personal, ca și pentru foecare din noi este o zi foarte importantă. Foarte multe emoții pozitive. Este rezultatul muncii depuse pe parcursul a 4 ani de zile.



Inițial, prima jumătate de an a fost dificil. Apoi am intrat în regim și ne-am obișnuit cu aceeași deșteptare, cu aceeași înviorare dimineața și în general cu programul zilnic.



Din cauza pandemiei de coronavirus, părinții nu au putut fi prezenți la eveniment. Ei și-au așteptat copiii la porțile instituției.



Îmi place că băiatul a luat așa profesie, și vreau ca pe viitor să devină ceva mai mare, vreun general.



Vox .. Am venit să-l felicităm. Dacă nu am putut să intrăm, să fim alături, în momentele sale cele mai fericite. 4 ani de zile a răbdat sărmanul. Ca să fii militar e o meserie extraordinar de serioasă.



Cu un mesaj de salut a venit și ministrul Apărării, Alexandru Pânzari.



ALEXANDRU P NZARI, MINISTRUL APĂRĂRII AL RM

Am venit să dau un mesaj tinerilor locotenenți că sunt așteptați, că îi vom susține, că au un viitor în armata națională și ei sunt viitorul țării noastre.



În cadrul Academiei Militare "Alexandru cel Bun" își fac studiile 210 studenți.