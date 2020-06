Teatrul de vară din parcul Valea Morilor va fi restaurat, la inițiativa unui grup de tineri muzicieni. Lucrările de reabilitare au început deja, însă procesul stagnează din motive financiare. Detalii despre proiect ne oferă Ilona Vedrașco.



Teatrul de vară sau Teatrul verde din parcul Valea Morilor a fost construit în anul 1957. Timp de câteva decenii, locuitorii Chișinăului și oaspeții Capitalei au putut admira perla din inima orașului. Astăzi, teatrul este într-o stare proastă.



VASILE DICUSARĂ, INSPECTOR PRINCIPAL, DIRECȚIA PARCURI, CULTURĂ ȘI AGREMENT

”Teritoriul este destinat pentru 6,5 mii de spectatori, dar aici puteți găzdui până la 7,5 mii de persoane. - Și suprafața totală? Suprafață totală de aproximativ 2 ha”



Teatrul nu are doar scenă și sală. În interiorul clădirii sunt vestiare, dușuri pentru artiști și toalete pentru spectatori. Până nu demult era imposibil să intri în Teatrul de vară din cauza munților de gunoi, care s-au adunat de-a lungul anilor.



VASILE DICUSARĂ, INSPECTOR PRINCIPAL, DIRECȚIA PARCURI, CULTURĂ ȘI AGREMENT

«Aceasta este intrarea la subsolul teatrului, există doar un etaj. În fața noastră este un dressing pentru artiști. Acum este reparat aproape 90%



Anterior, pe acești pereți albi ca zăpada curgea apa (foto lângă perete), care se acumula în găurile scenei. În acest moment, scena este parțial renovată, iar acum există posibilitatea de a repara încăperile de la subsol.



VASILE DICUSARĂ, INSPECTOR PRINCIPAL, DIRECȚIA PARCURI, CULTURĂ ȘI AGREMENT

«În acea ultimă cameră sunt dușuri și, în general, întreaga unitate sanitară. Există tot ce ai nevoie, apă și lumină



Arhitectul Valeriu Lupașco a prezentat deja mai multe schițe pentru reconstrucția teatrului. Ideea arhitectului este de a combina stiluri din secolele XX și XXI, pentru a păstra farmecul teatrului.



Valeriu Lupașco, arhitect

„Am încercat să salvez aceast formă, care există deja. Nu este ideea să distrugem și să construim ceva nou, ci să combinăm ceea ce este acum cu modernul pe care-l propun eu”



„Așa va arăta scena de la intrarea principală. Și cum va fi acest întreg teatru? Aici totul se va păstra, finalizăm elemente ale arhitecturii moderne, ceea ce îi va sublinia caracteristicile temporale ale secolului XXI. Iată fragmente de părți interioare, care, în esență, vor fi structura teatrului în sine. ”



Pe teritoriul teatrului este planificată și construcția unei parcări multietajate. Iar toate acestea au devenit posibile grație unui grup de entuziaști, are au propus municipalității restabilirea instituției.



SERGHEI CHIRNIȚCHI, DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA PARCURI, CULTURĂ ȘI AGREMENT

«La începutul primăverii, am fost abordați de un grup de tineri care doreau pur și simplu să propună un proiect despre cum să ofere tinerilor artiști, oportunitatea să creeze ceva frumos, să susțină concerte și să ofere o oportunitate de a se prezenta publicului larg”



ALEXANDRU PALAMARCIUC, MEMBRU AL GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ

”Aici, puteți crea cu adevărat un concept foarte diversificat, atât pentru public, cât și pentru muzicieni care doresc să concerteze”



S-a creat un grup de inițiativă, s-a dezvoltat un proiect, au început lucrările. Poate CHIAR la sfârșitul verii, aici, în cel mai spațios teatru din Moldova, vor avea loc primele concerte. Ilona Vedrașco, Nicolai Vasiliev pentru Accent TV.