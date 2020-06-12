



У жителей Дондюшанского района появился современный медицинский центр, обновлённый при поддержке государства. В торжественной церемонии открытия принял участие президент страны Игорь Додон. Он побывал накануне в нескольких населённых пунктах Дондюшанского района.



После шести месяцев ремонта, здесь в селе Покровка вновь открыт Центр семейного врача. Государство вложило в его модернизацию 150 тыс. леев.



Игорь Додон прошел по всем кабинетам и палатам, оценив качество выполнения работ и степень готовности медучреждения к приёму пациентов.



«Это наш процедурный кабинет. Везде кафель, мы стараемся везде соблюдать стерильность, все как положено. У нас почти дневной стационар работает, и будет продолжать работать».



Следующим пунктом поездки президента стало село Сударка, где Игорь Додон возложил цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. Президент наградил высшими государственными наградами двух местных ветеранов - Василия Тихонова и Тимофея Которчу.



О проблемах и потребностях аграриев президент говорил и в селе Плоп, где побывал на предприятии «Агро-Панфил».



Георгий Панфил, агроном «Агро-Панфил»



«Первый посев пострадал от засухи, в апреле ночью мы зафиксировали температуру - 13 градусов по Цельсию. На поле вы увидите, как развивалась пшеница. Если бы в мае не было дождя, и мы не зафиксировали 39 мм влаги в почве за неделю, мы не смогли бы сохранить зерно».



«Пшеница - это культура, которая очень хорошо реагирует на влагу».



В Дондюшанской районной больнице президент пообщался с медперсоналом и вручил почётные дипломы за профессионализм и преданность делу



«Это мой первый почетный диплом, и сразу от президента. Я очень благодарна, желаю ему успехов. Мы будем работать с новой силой».



В Дондюшанском районе глава государства ознакомился с работой местной птицефабрики, побывал в нескольких агрохозяйствах.