



Летний театр в парке Валя Морилор будет восстановлен. Группа молодых музыкантов предложила администрации парка отреставрировать знаменитый кишиневский театр. Работы начаты, но процесс замедляется из-за финансовой составляющей – Валя Морилор находится на самообеспечении. О проекте и ходе реставрации узнала Илона Ведрашко.



ИЛОНА ВЕДРАШКО, корреспондент ACCENT TV

«Летний или Зелёный Театр в парке Валя Морилор был построен в 1957 году. На протяжении десятилетий тут с удовольствием отдыхали кишинёвцы и гости столицы. Сегодня состояние театра оставляет желать лучшего».



Василий Дикусар, главный инспектор Управления парков культуры и отдыха

«Территория предназначена для 6,5 тыс. зрителей, но здесь можно разместить до 7,5 тыс. человек. - А общая площадь? Общая площадь примерно 2 га».



Театр состоит не только из сцены и зала. Внутри здания находятся гримерки, душевые для артистов и туалеты для зрителей. Совсем недавно в здание Летнего театра было невозможно попасть из-за гор мусора, скопившихся здесь за десятилетия.



Василий Дикусар, главный инспектор Управления парков культуры и отдыха

«Это вход в подвальное помещение театра, здесь всего один этаж. Прямо перед нами гримерка для артистов. Сейчас она почти на 90% отремонтирована».



Раньше по этим белоснежным стенам стекала вода, которая накапливалась в пробоинах сцены, находящейся прямо над этим помещением. На данный момент сцену частично отремонтировали, и теперь появилась возможность отремонтировать комнаты подвального помещения.



Василий Дикусар, главный инспектор Управления парков культуры и отдыха

«В той последней комнате расположены душевые, и в общем весь санитарный блок. Там есть все что нужно, вода и свет».



Архитектор Валерий Лупашко уже представил несколько решений для реконструкции театра. Возможно, именно так с высоты птичьего полета, будет выгладить обновленный Летний театр. Задумка архитектора – совместить 20 и 21 век, для того чтобы сохранить исторический шарм и придать театру статус культурного объекта национального значения.



Валерий Лупашко, архитектор

«Я постарался эту форму, которая уже существует сегодня – сохранить. Это не ломать и строить что-то новое, а соединить то историческое которое существует и существовало ранее с тем новым, которое предлагается мной».



«Вот как будет выглядеть сценическая коробка со стороны главного въезда. И что будет представлять из себя весь этот театр. Это все сохраненное существующее состояние, к нему мы дорабатываем элементы современной архитектуры, которые подчеркнут его временную характеристику 21 века. Здесь фрагменты интерьерных частей, которые по сути дела и явятся структурой самого театра».



Так же на территории театра запланирована постройка трехэтажной парковки и еще отдельного паркинга для посетителей. И все это стало возможным, благодаря группе энтузиастов. Молодые музыканты пришли с идеей восстановления Летнего театра к администрации парка Валя Морилор. И… работа началась.



Сергей Кирницкий, и.о. администратора Управления парков культуры и отдыха

«В начале весны к нам обратилась группа молодых людей, которые просто хотели рассказать и предложить проект о том, как предоставить молодым артистам, создавать что-то красивое, проводить какие-то концерты, и дать возможность представить себя общей публике».



Иван Завалий, член инициативной группы, музыкант

«Все площадки, которые есть у нас в стране ограничены какими-то рамками. Если у нас есть какая-то идея, нам нужно заплатить большую аренду, найти оборудование, привлечь каких-то людей, это очень сложно для музыкантов».



Александр Паламарчук, член инициативной группы, музыкант

«Здесь, действительно можно сделать очень разнообразную концепцию, как и для зрителей, так и для музыкантов, которые хотят выступать».



ИЛОНА ВЕДРАШКО, корреспондент ACCENT TV

«Инициативная группа создана, проект разработан, работы начаты. Возможно уже в конце этого лета, здесь в самом вместительном театре Молдовы, пройдут первые концерты. И Летний театр услышит музыку и аплодисменты. Илона Ведрашко, Николай Васильев, Accent tv».