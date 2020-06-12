



Дестабилизировать ситуацию в Молдове, для того, чтобы под этой дымовой завесой оказывать давление на судей и прокуроров, парализовать систему юстиции, чтобы защитить себя, таковы основные цели беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом Игорь Додон заявил в эфире очередного выпуска «Президент отвечает».



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Но цель всего этого – говорить о том, что нет парламентского большинства, и на основании этого давить на прокуроров, судей, говоря, что незачем торопиться с подачей Плахотнюка в международный розыск, с арестом и возвратом его активов. Они говорят прокурорам: «Не спешите, завтра-послезавтра Плахотнюк вернется, нужно вам идти против него?». Именно эта цель преследуется этими многочисленными шоу в парламенте и его кулуарах – бандиты и мафия хотят дестабилизировать ситуацию».



Президент сообщил, что адвокаты Плахотнюка запугивают судей и прокуроров, ведущих это дело в Апелляционной палате. Используются все рычаги давления, переносятся слушания по этому делу, и все для того, чтобы Плахотнюк был признан невиновным, добавил глава государства.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Когда прокуроры и судьи боятся, они просят у нас охрану, чтобы их защитить. Им говорят, что либо ты берешь 500 тысяч евро, чтобы защитить Плахотнюка, или же мы тебе перережем горло. Уважаемые честные судьи и прокуроры, не бойтесь! Никто вам ничего не сделает! Действуйте в строгом соответствии с законом!».



Додон отметил, что оправдательный приговор Апелляционной палаты нужен Плахотнюку как воздух, потому что от этого зависят его шансы на продолжение пребывания в США и на невозможность экстрадиции в Молдову. При этом, глава государства выразил недоумение позицией американских партнеров, которые укрывают беглого молдавского олигарха у себя, а он позволяет подавать иски против Майка Помпео и Госдепа США.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«А известно ли вам, все, что Плахотнюк обещал русским. Вы уверены, что знаете все? Вы знаете, какие документы он передавал русским, и какие обязательства брал. Вы уверены, кого защищаете? Потому что, как я понимаю, именно это главная причина, по которой вы его там держите, потому что он, якобы, против русских и за американцев».



Президент усомнился в искренности любви, выражаемой Плахотнюком в адрес Америки, и нелюбви, провозглашаемой в адрес России.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Для того, чтобы сделать выводы и понять: кому, кто и что писал, нужно видеть всю картину. В этом кабинете, в начале июня прошлого года, были Плахотнюк, Козак и я. И если бы вы знали, что Плахотнюк обещал Козаку в этом кабинете! Разница в том, что у меня нет склонности записывать людей. Но, может кто-то другой записывал. Господин Плахотнюк, вы уверены? Если бы вы знали, что он здесь обещал и что подписывал. И все это есть где-то, оно есть. Думаете, что против лома нет приема? Думаете, против лома нет приема? Против лома нет приема, если нет другого лома. А он есть».



На сегодня в Нью-Йорке запланировано заседание суда по иску Владимира Плахотнюка против американского Госдепартамента и госсекретаря США Майка Помпео. Беглый молдавский олигарх всеми силами пытается избежать депортации из Соединённых Штатов. Защита пытается представить дело таким образом, что решение американского Госдепа по Плахотнюку и членам его семьи, чуть ли не угрожает жизни подзащитного. Адвокаты заявляют, что правительство Молдовы, действуя по приказу своего покровителя – России, будет – циатата: «злоупотреблять судебной и правоохранительной деятельностью в ходе политического и необоснованного судебного преследования, в течение которого он будет содержаться в ужасных условиях и потенциально подвергаться пыткам; или пытаться убить его и/или его семью».