



Игорь Додон приветствовал принятие парламентом Декларации, осуждающей политический туризм и политическую коррупцию, подчеркнув, что самый важный пункт в ней это отказ партий от формирования правительства с депутатами-перебежчиками. Отвечая на вопрос телеканала Акчент ТВ, в эфире традиционной передачи «Президент отвечает», Игорь Додон констатировал, что необходимо изменить действующее законодательство, чтобы искоренить политический туризм и подкуп депутатов.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Впервые Парламент РМ принимает такую декларацию. Самое важное, что там сказано и проголосовано партиями, то, что они не будут создавать правительство с перебежчиками. Это четкий сигнал Шору, Канду – всей этой группе, что с ними никто не намерен создавать правительство. И за это голосовали партии Майи Санду и Андрея Нэстасе. И теперь я хочу видеть, как они вместе с этими перебежчиками подпишут этот документ и принесут мне на подпись кандидатуру премьера».



Президент подчеркнул, что дальнейшее поведение Майи Санду и Андрея Нэстасе покажет их принципиальность и приверженность своему слову. В то же время, Игорь Додон признал, что необходимо менять действующее законодательство, чтобы негативный опыт политической миграции остался навсегда в прошлом.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я думаю, что в ближайшее время, я выступлю с подобной законодательной инициативой для того, чтобы выход из фракции был сложным. Я считаю, что если мы не остановим этот политический туризм, которые называют гораздо жестче, но нам нужно это остановить. Потому что если мы это не остановим, то в парламенте всегда будут подобные игры».



Президент подчеркнул, что только в парламенте этого созыва уже порядка 13% депутатов продались, перейдя в другие фракции. Додон констатировал, что этот состав высшего законодательного органа страны не соответствует волеизъявлению народа.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Этот парламент уже не соответствует выборам прошлого года. Нужно его распускать и идти на досрочные парламентские выборы, чтобы было прямое голосование людей за конкретные партии, но до этого нужно принять изменения в закон, чтобы этих явлений больше не было, иначе мы всегда будем бороться, то с Плахотнюком, то с Шором и Канду».



Напомним, накануне, в парламенте Молдовы была принята Декларация, осуждающая политический туризм и акты политической коррупции. За нее проголосовало абсолютное большинство депутатов.