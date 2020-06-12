Экспертиза ремонта бульвара Штефана чел Маре показала, что проект общей стоимостью 7 миллионов евро был осуществлен из рук вон плохо, и большие проблемы на данный момент есть как на главной транспортной артерии, так и на бульваре Негруцци.Об этом заявил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан, отметив при этом, что, согласно прогнозам экспертов, ситуация ухудшится в ближайшее время.– На момент проведения экспертизы – с ноября 2019 по март 2020 года – на всем бульваре Штефана чел Маре было зафиксировано 1752 метра борозд, около 4800 метров поперечных и продольных трещин, слой асфальта местами стал неравномерным. Это произошло из-за неправильно подобранного состава асфальта. С этим неправильным составом работать было легче и быстрее. Склонен думать, что это делалось преднамеренно, учитывая, что данная компания ремонтировала и другие дороги в столице, – заметил Чебан.Генпримар заявил, что отчет по экспертизе ремонта бульвара Штефана чел Маре будет направлен и в Генпрокуратуру.– Ответственными за ремонт бульвара были и компания-подрядчик, и иностранная компания, контролировавшая работы, и тогдашнее руководство управления транспорта и примарии. Определять виновного – не в моей компетенции, этим займутся соответствующие инстанции, – сказал градоначальник.Чебан также отметил, что с момента завершения проекта по ремонту прошло слишком много времени, и сейчас муниципалитет ищет способы и средства, чтобы исправить ситуацию.