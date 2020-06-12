Игорь Додон выступает за принятие законопроекта, который предполагает, что не менее 50% товаров на полках торговых сетей будут местного производства. Президент страны провел встречу с представителями компании «Kaufland», в ходе которой обсуждались стратегия развития и проекты социальной направленности, которые реализует иностранный инвестор.



Игорь Додон сообщил исполнительному директору компании Kaufland в Республике Молдова и Румынии Марко Хёсслему и генеральному директору Kaufland Moldova Доне Рэпчугэ о том, что приветствует намерение расширить сеть магазинов в Молдове, в том числе, увеличить ассортимент продукции, выпускаемой исключительно местными производителями.



- Я и в дальнейшем буду выступать за принятие законопроекта, который предполагает, что не менее 50% товаров на полках торговых сетей будут местного производства, - сказал Игорь Додон.



Также молдавский лидер поблагодарил представителей Kaufland за отзывчивость в условиях пандемии и заверил в поддержке их социальных кампаний и проектов.



