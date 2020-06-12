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Глава государства: Не менее 50% товаров в магазинах должны быть местного производства (ВИДЕО)


Игорь Додон выступает за принятие законопроекта, который предполагает, что не менее 50% товаров на полках торговых сетей будут местного производства. Президент страны провел встречу с представителями компании «Kaufland», в ходе которой обсуждались стратегия развития и проекты социальной направленности, которые реализует иностранный инвестор.

Игорь Додон сообщил исполнительному директору компании Kaufland в Республике Молдова и Румынии Марко Хёсслему и генеральному директору Kaufland Moldova Доне Рэпчугэ о том, что приветствует намерение расширить сеть магазинов в Молдове, в том числе, увеличить ассортимент продукции, выпускаемой исключительно местными производителями.

- Я и в дальнейшем буду выступать за принятие законопроекта, который предполагает, что не менее 50% товаров на полках торговых сетей будут местного производства, - сказал Игорь Додон.

Также молдавский лидер поблагодарил представителей Kaufland за отзывчивость в условиях пандемии и заверил в поддержке их социальных кампаний и проектов.



Опубликовано: 15:22 12/06/2020

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