

Президент Игорь Додон видит Молдову через 10 лет процветающей страной, независимой, экономически развитой, нейтральной, территориально реинтегрированной и проводящей взвешенную внешнюю политику.



- Через 10 лет Молдова будет процветающей страной, не являющейся членом союза ни на Востоке, ни на Западе. Она будет независимой, экономически развитой, нейтральной, территориально интегрированной, с решенной приднестровской проблемой и проводящей взвешенную внешнюю политику, как на Западе, так и на Востоке. Страной, в которую люди приезжают, живут здесь, многие запускают бизнес, потому что будет хороший деловой климат. Думаю, это является будущим.

Думаю, что это реально, - заявил Додон.



23 июня Молдова отмечает 30 лет со дня принятия Декларации о суверенитете.