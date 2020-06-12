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Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»
 

Какой видит Молдову через 10 лет президент Игорь Додон



Президент Игорь Додон видит Молдову через 10 лет процветающей страной, независимой, экономически развитой, нейтральной, территориально реинтегрированной и проводящей взвешенную внешнюю политику.

- Через 10 лет Молдова будет процветающей страной, не являющейся членом союза ни на Востоке, ни на Западе. Она будет независимой, экономически развитой, нейтральной, территориально интегрированной, с решенной приднестровской проблемой и проводящей взвешенную внешнюю политику, как на Западе, так и на Востоке. Страной, в которую люди приезжают, живут здесь, многие запускают бизнес, потому что будет хороший деловой климат. Думаю, это является будущим.
Думаю, что это реально, - заявил Додон.

23 июня Молдова отмечает 30 лет со дня принятия Декларации о суверенитете.


Опубликовано: 14:53 12/06/2020

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