Развитие столичной инфраструктуры, а также создание Генерального и Зональных градостроительных планов обсуждались в ходе IV Форума «Урбанизм и устойчивое развитие».



В начале мероприятия примар Ион Чебан говорил о необходимости перемен к лучшему в столице во всех областях, чтобы город выглядел по-другому – более зеленым, историческим и в то же время современным.



– Муниципий нуждается в устойчивом развитии. На данный момент разрабатываются концепция устойчивого развития Кишинева, а также стратегия развития муниципия и Генеральный градостроительный план. У нас есть партнеры, готовые оказать помощь. Наша цель – одобрить эти важные для столицы документы через 18-20 месяцев, – отметил примар.



Помимо этого, по его словам, ведется работа над Зональными градостроительными планами и Детальным градостроительным планом.



– У нас около 25 крупных неохваченных территорий, которые необходимо развивать. Радует, что в мае в муниципальном совете была одобрена стратегия устойчивого планирования – Chișinău Oraș Verde. В ней много конкретных целей, которые должны стать рабочими планами муниципалитета. С другой стороны, есть и другие виды деятельности, которые мы планируем внедрить. У нас много партнеров и меценатов, много планов по озеленению города. Мы хотим, чтобы город был комфортным для всех, чтобы в нем было легко дышать, – сказал примар.



Ион Чебан подчеркнул также, что он хочет видеть Кишинев городом с пешеходными улицами, с ухоженным культурно-историческим центром, с дорожками для велосипедистов.



– Мы хотим сделать столицу городом, в котором хочется жить, – сказал столичный градоначальник.



Напомним, ранее Ион Чебан рассказал, что Санкт-Петербург поможет муниципалитету в разработке 4 важнейших для Кишинева документов – концепции устойчивого развития, плана устойчивой городской мобильности, Генерального градостроительного плана, а также концепции развития исторического центра города.