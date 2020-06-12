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Ион Чебан на форуме «Урбанизм и устойчивое развитие»: Мы хотим, чтобы Кишинев был комфортным для всех городом


Развитие столичной инфраструктуры, а также создание Генерального и Зональных градостроительных планов обсуждались в ходе IV Форума «Урбанизм и устойчивое развитие».

В начале мероприятия примар Ион Чебан говорил о необходимости перемен к лучшему в столице во всех областях, чтобы город выглядел по-другому – более зеленым, историческим и в то же время современным.

– Муниципий нуждается в устойчивом развитии. На данный момент разрабатываются концепция устойчивого развития Кишинева, а также стратегия развития муниципия и Генеральный градостроительный план. У нас есть партнеры, готовые оказать помощь. Наша цель – одобрить эти важные для столицы документы через 18-20 месяцев, – отметил примар.

Помимо этого, по его словам, ведется работа над Зональными градостроительными планами и Детальным градостроительным планом.

– У нас около 25 крупных неохваченных территорий, которые необходимо развивать. Радует, что в мае в муниципальном совете была одобрена стратегия устойчивого планирования – Chișinău Oraș Verde. В ней много конкретных целей, которые должны стать рабочими планами муниципалитета. С другой стороны, есть и другие виды деятельности, которые мы планируем внедрить. У нас много партнеров и меценатов, много планов по озеленению города. Мы хотим, чтобы город был комфортным для всех, чтобы в нем было легко дышать, – сказал примар.

Ион Чебан подчеркнул также, что он хочет видеть Кишинев городом с пешеходными улицами, с ухоженным культурно-историческим центром, с дорожками для велосипедистов.

– Мы хотим сделать столицу городом, в котором хочется жить, – сказал столичный градоначальник.

Напомним, ранее Ион Чебан рассказал, что Санкт-Петербург поможет муниципалитету в разработке 4 важнейших для Кишинева документов – концепции устойчивого развития, плана устойчивой городской мобильности, Генерального градостроительного плана, а также концепции развития исторического центра города.


Опубликовано: 13:15 12/06/2020

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