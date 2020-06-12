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Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»
 

Президент: Сотрудники НБМ, виновные в краже миллиарда, должны возместить деньги, потраченные ведомством на адвокатов


Президент страны Игорь Додон рассказал, что государство тратило миллионы леев для оплаты адвокатов бывших управляющих НБМ и их заместителей, замешанных в краже миллиарда. Глава государства заявил в ходе передачи «Президент отвечает» о том, что независимость НБМ должна быть обеспечена, но, если в суде будет доказана виновность сотрудников ведомства, они должны возместить государству миллионные расходы на услуги адвокатов.

- НБМ является независимой структурой, но мы не должны позволить создать государство в государстве. Я не хочу критиковать НБМ, но появляется логический вопрос. В законе написано, что НБМ покрывает расходы на адвокатов в случае, если кто-то из сотрудников вызван в суд. Теперь вопрос: бывший управляющий или вице-управляющий, очевидно, участвовали в краже миллиарда, НБМ из наших денег платит адвокату, который стоит миллионы леев. Получается, украли десятки миллиардов леев, и мы еще должны платить за адвоката, - заявил Додон.

Президент считает, что в этой ситуации вопрос премьера является логическим, особенно, в условиях, когда правительство изыскивает средства, чтобы оплачивать зарплаты.

- А здесь находятся умные ребята, которые участвовали во всех схемах, а теперь государство оплачивает им адвокатов. Если есть окончательное решение суда, деньги должны быть возмещены государству, а виновные – сидеть в тюрьме, - сказал президент.

Напомним, что несколько бывших высокопоставленных сотрудников НБМ проходят по делу о банковском хищении. Премьер Ион Кику заявил, что предложит законопроект, обязывающий виновных в нарушении закона возместить средства на адвокатов в бюджет.


Опубликовано: 13:14 12/06/2020

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