Президент страны Игорь Додон рассказал, что государство тратило миллионы леев для оплаты адвокатов бывших управляющих НБМ и их заместителей, замешанных в краже миллиарда. Глава государства заявил в ходе передачи «Президент отвечает» о том, что независимость НБМ должна быть обеспечена, но, если в суде будет доказана виновность сотрудников ведомства, они должны возместить государству миллионные расходы на услуги адвокатов.



- НБМ является независимой структурой, но мы не должны позволить создать государство в государстве. Я не хочу критиковать НБМ, но появляется логический вопрос. В законе написано, что НБМ покрывает расходы на адвокатов в случае, если кто-то из сотрудников вызван в суд. Теперь вопрос: бывший управляющий или вице-управляющий, очевидно, участвовали в краже миллиарда, НБМ из наших денег платит адвокату, который стоит миллионы леев. Получается, украли десятки миллиардов леев, и мы еще должны платить за адвоката, - заявил Додон.



Президент считает, что в этой ситуации вопрос премьера является логическим, особенно, в условиях, когда правительство изыскивает средства, чтобы оплачивать зарплаты.



- А здесь находятся умные ребята, которые участвовали во всех схемах, а теперь государство оплачивает им адвокатов. Если есть окончательное решение суда, деньги должны быть возмещены государству, а виновные – сидеть в тюрьме, - сказал президент.



Напомним, что несколько бывших высокопоставленных сотрудников НБМ проходят по делу о банковском хищении. Премьер Ион Кику заявил, что предложит законопроект, обязывающий виновных в нарушении закона возместить средства на адвокатов в бюджет.