Президент страны Игорь Додон обратился с посланием к американским партнерам. В ходе передачи «Президент отвечает» он дал понять, что существуют документы, которые подтверждают, что бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк взял на себя обязательства перед Российской Федерацией.



- Вы знаете, что обещал Плахотнюк русским? Знаете, какие документы он отослал? Обязательства, которые он взял на себя перед русскими? Уверены, кого защищаете? Это основной аргумент, насколько я понимаю: мол, он был против русских и за американцев. А вы уверены в этом? Я в этом совсем не уверен. Я совсем не уверен, и есть документы, которые это подтверждают. Или вы его держите, чтобы использовать против Додона на выборах, уважаемые партнеры? – заявил Додон.



В ходе передачи глава государства рассказал, что в июне 2019 года Плахотнюк встретился с Дмитрием Козаком в кабинете президента.



- В этом кабинете в начале июня прошлого года был Плахотнюк, был Козак, был я, и если бы вы знали, что обещал Плахотнюк Козаку в этом кабинете…Разница в том, что у меня нет склонности записывать людей, как они это делают. А может другие записывают. Господин Плахотнюк, вы уверены? Если бы вы знали, что он здесь подписывал. И все это есть где-то, оно есть. Думаете, что против лома нет приема? - сказал Игорь Додон.