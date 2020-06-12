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Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»
 

Президент страны намекнул на существование документов, подтверждающих обязательства Плахотнюка перед Россией


Президент страны Игорь Додон обратился с посланием к американским партнерам. В ходе передачи «Президент отвечает» он дал понять, что существуют документы, которые подтверждают, что бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк взял на себя обязательства перед Российской Федерацией.

- Вы знаете, что обещал Плахотнюк русским? Знаете, какие документы он отослал? Обязательства, которые он взял на себя перед русскими? Уверены, кого защищаете? Это основной аргумент, насколько я понимаю: мол, он был против русских и за американцев. А вы уверены в этом? Я в этом совсем не уверен. Я совсем не уверен, и есть документы, которые это подтверждают. Или вы его держите, чтобы использовать против Додона на выборах, уважаемые партнеры? – заявил Додон.

В ходе передачи глава государства рассказал, что в июне 2019 года Плахотнюк встретился с Дмитрием Козаком в кабинете президента.

- В этом кабинете в начале июня прошлого года был Плахотнюк, был Козак, был я, и если бы вы знали, что обещал Плахотнюк Козаку в этом кабинете…Разница в том, что у меня нет склонности записывать людей, как они это делают. А может другие записывают. Господин Плахотнюк, вы уверены? Если бы вы знали, что он здесь подписывал. И все это есть где-то, оно есть. Думаете, что против лома нет приема? - сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 13:11 12/06/2020

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