В эфире еженедельной рубрики "Президент отвечает", глава государства Игорь Додон обратился к экс-президенту страны Владимиру Воронину: "И тогда ваши штаны дрожали, и теперь они дрожат из-за Плахотнюка!"



- Смелости нет, и характера нет… Что Плахотнюк говорит, то и делает, - так прокомментировал глава государства Игорь Додон намерение Владимира Воронина участвовать в президентской гонке. В ходе передачи «Президент отвечает» Игорь Додон напомнил, что в 2016 году Воронин подыграл Плахотнюку.



- Владимир Николаевич, когда ты написал заявление об уходе с поста президента – в сентябре – и отдал страну Гимпу, то был великим героем, так? А когда продал пучком депутатов Плахотнюку? Сначала Ткачука выгнал, потому что Плахотнюку не было выгодно, чтобы Ткачук был рядом с тобой, а потом продал 14 депутатов Плахотнюку для создания большинства в январе 2016 года. Был тогда большим героем? И теперь выступаешь в той же роли- героя и защитника, давая советы? Тогда у вас дрожали штаны и теперь дрожат из-за Плахотнюка. Со всем уважением за хорошие дела, которые были сделаны, но смелости и характера в этой ситуации у вас нет… И Плахотнюк что скажет, то и делаете. И теперь тоже, - сказал президент.