Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»
 

Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»


Политолог, депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал на своем официальном канале в Телеграмм ответ президента Республики Молдова Игоря Додона экс-президенту, лидеру Партии коммунистов Владимиру Воронину:


«У вас нет ни воли, ни характера!». Так и есть. Мы еще в 2013 отметили, что Воронин лег под Плахотнюка. И так с тех пор и не встал...

Когда советский генерал и бывший президент дрожит от страха перед олигархом, это пощечина не ему. Это пощечина всей стране.

Коренное отличие Додона от Воронина в том, что Владимир Николаевич создал Плахотнюка и олигархическую систему.

А Игорь Николаевич его прогнал и начал эту систему шаг за шагом разрушать. И этого ему не простят ни в Майями, ни в Тель-Авиве.

И даже если это было бы единственное достижение Игоря Додона, он все равно достоин уважения и почета.

А Воронин - да Бог с ним...»


Опубликовано: 11:52 12/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон ответил Владимиру Воронину: "И тогда ваши штаны дрожали, и теп ...
  • Цырдя: «Додона «мочат» за то, что у него самый высокий рейтинг в стране!»
  • Политолог: «Сегодня Влад Батрынча отправил в нокаут депутата Юрия Реницэ!»
  • Владимир Путин поздравил Игоря Додона с победой на выборах президента РМ
  • Бэсеску – Воронину: Ты президент Великой Румынии, я - вице-президент, осуще ...







    • Все новости

    Ион Чебан на форуме «Урбанизм и устойчивое развитие»: Мы хотим, чтобы Кишинев был комфортным для всех городом
    Президент: Сотрудники НБМ, виновные в краже миллиарда, должны возместить деньги, потраченные ведомством на адвокатов
    Президент страны намекнул на существование документов, подтверждающих обязательства Плахотнюка перед Россией
    Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»
    Игорь Додон ответил Владимиру Воронину: "И тогда ваши штаны дрожали, и теперь они дрожат из-за Плахотнюка!"
    Влад Плахотнюк встретился в Дмитрием Козаком в июне 2019 года в кабинете главы государства
    Президент объяснил причину роста числа заболеваний коронавирусом: Были отменены ограничения и проводится больше тестов
    Детские площадки в столице вновь закрыты из-за коронавируса
    В Молдове без вести пропал мужчина
    Поздравление Посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова по случаю Дня России
    Ион Чебан потребовал усилить меры по борьбе с COVID-19 на рынках, в торговых центрах и магазинах
    Богдан Цырдя: "О беспощадной борьбе с расизмом в цивилизованном мире"
    Павел Филип: НАЦ инициировал уголовные дела по факту коррупции депутатов
    Поздравительное послание Игоря Додона Президенту Владимиру Путину по случаю Дня России
    МВД объявило сегодня об усилении действий по борьбе с распространением COVID-19
    COVID-19: В Молдове зарегистрировано 406 новых случаев заражения
    Ион Чебан: Лично буду контролировать качество дорожных работ в Кишиневе
    Дело об аресте Влада Плахотнюка стало источником распространения COVID-19 в Апелляционной палате Кишинева
    Одобрено в первом чтении: Ветераны войны будут получать медполис бесплатно
    Депутаты одобрили Декларацию, осуждающую партийных перебежчиков и коррупцию в парламенте
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV