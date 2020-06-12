Политолог, депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал на своем официальном канале в Телеграмм ответ президента Республики Молдова Игоря Додона экс-президенту, лидеру Партии коммунистов Владимиру Воронину:





«У вас нет ни воли, ни характера!». Так и есть. Мы еще в 2013 отметили, что Воронин лег под Плахотнюка. И так с тех пор и не встал...



Когда советский генерал и бывший президент дрожит от страха перед олигархом, это пощечина не ему. Это пощечина всей стране.



Коренное отличие Додона от Воронина в том, что Владимир Николаевич создал Плахотнюка и олигархическую систему.



А Игорь Николаевич его прогнал и начал эту систему шаг за шагом разрушать. И этого ему не простят ни в Майями, ни в Тель-Авиве.



И даже если это было бы единственное достижение Игоря Додона, он все равно достоин уважения и почета.



А Воронин - да Бог с ним...»