Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»
Политолог, депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал на своем официальном канале в Телеграмм ответ президента Республики Молдова Игоря Додона экс-президенту, лидеру Партии коммунистов Владимиру Воронину:
«У вас нет ни воли, ни характера!». Так и есть. Мы еще в 2013 отметили, что Воронин лег под Плахотнюка. И так с тех пор и не встал...
Когда советский генерал и бывший президент дрожит от страха перед олигархом, это пощечина не ему. Это пощечина всей стране.
Коренное отличие Додона от Воронина в том, что Владимир Николаевич создал Плахотнюка и олигархическую систему.
А Игорь Николаевич его прогнал и начал эту систему шаг за шагом разрушать. И этого ему не простят ни в Майями, ни в Тель-Авиве.
И даже если это было бы единственное достижение Игоря Додона, он все равно достоин уважения и почета.
А Воронин - да Бог с ним...»
«У вас нет ни воли, ни характера!». Так и есть. Мы еще в 2013 отметили, что Воронин лег под Плахотнюка. И так с тех пор и не встал...
Когда советский генерал и бывший президент дрожит от страха перед олигархом, это пощечина не ему. Это пощечина всей стране.
Коренное отличие Додона от Воронина в том, что Владимир Николаевич создал Плахотнюка и олигархическую систему.
А Игорь Николаевич его прогнал и начал эту систему шаг за шагом разрушать. И этого ему не простят ни в Майями, ни в Тель-Авиве.
И даже если это было бы единственное достижение Игоря Додона, он все равно достоин уважения и почета.
А Воронин - да Бог с ним...»
Опубликовано: 11:52 12/06/2020
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