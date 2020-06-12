Бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк встретился с Дмитрием Козаком в Кишиневе, в кабинете главы государства в июне 2019 года. Об этом впервые сообщил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».



- В этом кабинете в начале июня прошлого года был Плахотнюк, был Козак, был я, и если бы вы знали, что обещал Плахотнюк Козаку в этом кабинете… Разница в том, что у меня нет склонности записывать людей, как они это делают. А может другие записывают. Господин Плахотнюк, вы уверены? Если бы вы знали, что он здесь подписывал. И все это есть где-то, оно есть. Думаете, что против лома нет приема? - сказал Игорь Додон.