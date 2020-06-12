За последние два дня рекордные показатели заболеваемости COVID-19 отмечаются не только в Молдове, но и в мире. Об этом сообщил президент Игорь Додон. Он объяснил этот факт снятием ряда ограничений в мае.



- Повсюду в мире количество случаев рекордное. Очевидно, что это не обошло и Молдову. Были сняты ограничения, граждане не соблюдают правила. Когда власти пытаются затянуть гайки, все кричат, что Додон или Кику – плохие. Все кричали - почему не открываются рынки, нам нечего есть…Все начали покидать дома и началось распространение вируса. В то же время проводятся больше тестов, даже у тех, у кого нет симптомов, - объяснил президент.



Глава государства, сообщил, что в данный момент медицинская система лучше подготовлена к приему большого числа заболевших, чем в марте, когда эпидемия только начиналась.



- Ситуация находится под контролем. В марте больницы не были подготовлены. Мы посетили около 20 больниц – медики обучены, есть расходные материалы, знают, что делать, есть места, - заявил Игорь Додон.



Президент страны предложил несколько решений, которые могли бы улучшить ситуацию.



- Я думаю, что приостанавливать экономическую активность нет нужды. Может быть, дать бюджетникам каникулы, чтобы уменьшить поток людей. По моему мнению, есть проблемы в общественном транспорте, должны вмешаться полиция, армия. Я уверен, что мы преодолеем этот вал, который идет на нас после снятия ограничений в мае, - сказал президент.