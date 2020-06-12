Генеральный примар Кишинева Ион Чебан распорядился с сегодняшнего дня закрыть все детские и спортивные площадки в парках, зеленых зонах и во дворах многоквартирных домов.



Эта мера необходима для предотвращения распространения коронавируса, в условиях, когда количество случаев заражения COVID-19 в столице только увеличивается.



По словам градоначальника, в последнее время на детских площадках скапливается большое количество людей, которые не осознают всей опасности.



– Игровые площадки, где существует высокий риск инфицирования коронавирусом, представляют опасность для здоровья детей. Прошу родителей, а также всех граждан не рвать ограждающие ленты для вашей же безопасности. Гуляйте на свежем воздухе и следуйте всем рекомендациям, – отметил Ион Чебан.