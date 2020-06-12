Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»
 

Детские площадки в столице вновь закрыты из-за коронавируса


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан распорядился с сегодняшнего дня закрыть все детские и спортивные площадки в парках, зеленых зонах и во дворах многоквартирных домов.

Эта мера необходима для предотвращения распространения коронавируса, в условиях, когда количество случаев заражения COVID-19 в столице только увеличивается.

По словам градоначальника, в последнее время на детских площадках скапливается большое количество людей, которые не осознают всей опасности.

– Игровые площадки, где существует высокий риск инфицирования коронавирусом, представляют опасность для здоровья детей. Прошу родителей, а также всех граждан не рвать ограждающие ленты для вашей же безопасности. Гуляйте на свежем воздухе и следуйте всем рекомендациям, – отметил Ион Чебан.


Опубликовано: 11:29 12/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • В Кишиневе ежедневно дезинфицируют детские площадки
  • Фонд Галины Додон подарил трем детсадам Сынджерейского района детские игров ...
  • Ион Чебан: Динамика распространения COVID-19 неутешительная, расслабляться ...
  • По настоянию ПСРМ в столице устанавливают новые детские площадки
  • Посещение парков и детских площадок запрещено







    • Все новости

    Ион Чебан на форуме «Урбанизм и устойчивое развитие»: Мы хотим, чтобы Кишинев был комфортным для всех городом
    Президент: Сотрудники НБМ, виновные в краже миллиарда, должны возместить деньги, потраченные ведомством на адвокатов
    Президент страны намекнул на существование документов, подтверждающих обязательства Плахотнюка перед Россией
    Политолог об ответе Игоря Додона Владимиру Воронину: «У вас нет ни воли, ни характера!»
    Игорь Додон ответил Владимиру Воронину: "И тогда ваши штаны дрожали, и теперь они дрожат из-за Плахотнюка!"
    Влад Плахотнюк встретился в Дмитрием Козаком в июне 2019 года в кабинете главы государства
    Президент объяснил причину роста числа заболеваний коронавирусом: Были отменены ограничения и проводится больше тестов
    Детские площадки в столице вновь закрыты из-за коронавируса
    В Молдове без вести пропал мужчина
    Поздравление Посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова по случаю Дня России
    Ион Чебан потребовал усилить меры по борьбе с COVID-19 на рынках, в торговых центрах и магазинах
    Богдан Цырдя: "О беспощадной борьбе с расизмом в цивилизованном мире"
    Павел Филип: НАЦ инициировал уголовные дела по факту коррупции депутатов
    Поздравительное послание Игоря Додона Президенту Владимиру Путину по случаю Дня России
    МВД объявило сегодня об усилении действий по борьбе с распространением COVID-19
    COVID-19: В Молдове зарегистрировано 406 новых случаев заражения
    Ион Чебан: Лично буду контролировать качество дорожных работ в Кишиневе
    Дело об аресте Влада Плахотнюка стало источником распространения COVID-19 в Апелляционной палате Кишинева
    Одобрено в первом чтении: Ветераны войны будут получать медполис бесплатно
    Депутаты одобрили Декларацию, осуждающую партийных перебежчиков и коррупцию в парламенте
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV