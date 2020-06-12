В Кишинёве без вести пропал 32-летний Тудор Ушурел. С 9 июня его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «COD».



Особые приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие. Был одет в тёмно-синюю куртку, серые брюки, серую футболку, чёрные кроссовки.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фотографии, просят позвонить в по номеру 373 79 61 63 81 или в 112.