В Молдове без вести пропал мужчина
В Кишинёве без вести пропал 32-летний Тудор Ушурел. С 9 июня его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «COD».
Особые приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие. Был одет в тёмно-синюю куртку, серые брюки, серую футболку, чёрные кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фотографии, просят позвонить в по номеру 373 79 61 63 81 или в 112.
Особые приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие. Был одет в тёмно-синюю куртку, серые брюки, серую футболку, чёрные кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фотографии, просят позвонить в по номеру 373 79 61 63 81 или в 112.
Опубликовано: 10:31 12/06/2020
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