



Глава государства сегодня отправился с рабочей поездкой на север страны. В Окницком и Дондюшанском районах Игорь Додон провел встречи с местным руководством, посетил районные больницы и ряд предприятий, а также по уже сложившейся традиции поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы.



Первый пункт рабочей поездки президента – фермерское хозяйство, занимающееся выращиванием фруктов, в основном яблок. Руководитель предприятия Татьяна Павлюк призналась, что таким высоким гостям здесь всегда рады.



ТАТЬЯНА ПАВЛЮК, РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «PLAIUL BÎRLĂDENI»

«Очень важно чтобы мы чувствовали плечо государства. Нам дается 70 тысяч субсидии на гектар, на посадку сада. До 100 тысяч антиградовой субсидии на гектар. Поддержка даётся и на установку столбов. Так нам помогает государство, и мы двигаемся вперёд».



Предприятие располагает почти одной тысячей шестьюстами гектарами фруктовых садов. Почти весь товар – уходит на российский рынок. Татьяна призналась, что работать с европейскими партнерами пока не получается, их продукция в ЕС не востребована.



ТАТЬЯНА ПАВЛЮК, РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «PLAIUL BÎRLĂDENI»

«Наш товар идёт на Россию. На Европу мы ничего не продали, потому сорта, которые мы сажали, шли только на Россию. Сейчас мы посадили другие сорта, может быть, выйдем на Европу, но до сих пор те, же яблоки голден мы не могли продать в Европу, только Россия: там цены нормальные в этом году, даже с этим коронавирусом цены выросли и на яблоки, и на пшеницу, и на подсолнечник».



Есть и проблемы, основная из них проблема орошения. Засуха показала, что аграриям нужны дополнительные источники воды для полива. Глава государства заверил, что эта проблема находится на финальной стадии решения.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я позавчера говорил с Министром сельского хозяйства. Присутствовал и руководитель «Moldova-Fruct». Мы решили, что до конца июля правительство утвердит регламент, который позволит фермерам, которые производят продукт с добавленной стоимостью, получить доступ к воде в артезианских колодцах».



В Окницкой районной больнице Игорь Додон ознакомился с условиями работы медиков и лечения пациентов. Рассказал медперсоналу о своих инициативах, поздравил с годом медицинского работника и вручил президентские дипломы.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я выступил с инициативой и завтра будет подписан соответствующий план действий. Речь идёт главным образом об удвоении зарплат медицинским работникам. Я считаю, что если мы не пойдем на этот шаг, то не сможем привлекать специалистов и молодежь в систему здравоохранения».



Ни один визит главы государства в районы не обходится без посещения местных ветеранов великой отечественной.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«В знак благодарности от всего народа хочу вам вручить самую высокую награду РМ – это Орден Республики. Спасибо вам и ещё раз поздравляю».



Степану Иосифовичу уже 95-ый год, на фронт он ушёл в 1944 году. Служил сначала в артиллерии, потом в танковых войсках, победу встретил в Чехословакии.



СТЕПАН ВОВЧОК, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«День Победы мы встретили в Чехословакии в Праге. Нам сказали, что в Чехии много власовцев и СС-овцев. Их заставили опустить лица вниз и знамёна тоже. Прямо на площади в Праге. Потом их руки связали верёвками и гнали по площади, причем это делали сами чехи».



Так же в Окнице президент Игорь Додон вместе с главой Молдавской Федерации футбола Леонидом Олейниченко анонсировали новый масштабный проект – открытие спортивных интернатов для юных футболистов. Уже в сентябре такой интернат в Окнице примет первых воспитанников из северных районов Молдовы. Дети будут жить и тренироваться в комфортных условиях. Игорь Додон не только поддержал такую инициативу, но и предложил расширить её географию, чтобы подобные спортивные интернаты появились и в других районах страны.