МВД объявило сегодня об усилении действий по предотвращению распространения COVID-19. Таким образом, полиция, карабинеры и спасатели будут массово присутствовать в общественных местах, где будут проводить комплекс информационных и проверочных мероприятий.



Как уточнили в МВД, полиция продолжит проверку соблюдения карантинного режима гражданами, возвращающимися из-за границы, совместно с другими органами власти продолжит контролировать деятельность экономических агентов и пассажироперевозчиков.



Руководство МВД напоминает, что по-прежнему запрещено нахождение людей старше 63 лет вне дома и в общественных местах без острой необходимости; нахождение людей на игровых площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха; выезд за пределы Республики Молдова лицам, находящимся в самоизоляции дома; организация и проведение всех культурно-спортивных мероприятий, а также других мероприятий в помещении; прогулка в парках группами более трех человек.



Главная инспекция полиции напоминает гражданам, что несоблюдение профилактических мер представляет опасность для здоровья населения, а за несоблюдение этих правил грозит административное или уголовное наказание.