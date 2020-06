Creșterea nivelului de anxietate a unor persoane, a nivelului de nervozitate, furie sau depresie – sunt printre cele mai grave consecințe ale pandemiei de coronavirus, susțin psihologii. Experții spun că cel mai mult are de suferit relația dintre oameni și ne recomandă să nu cădem pradă depresiei și să vedem doar partea pozitivă a lucrurilor.



Potrivit specialiștilor, în această perioadă, există riscul ca izolarea, teama, incertitudinea și haosul economic să se accentueze. Pentru a oferi asistență celor care se simt copleșiți de efectele COVID-19, psihologii au creat un grup de suport online, iar efectele s-au văzut imediat.



ZINAIDA POPA, PSIHOLOG

Oamenii cumva au început să interacționeze altfel, au început să prioritizele lucrurile, unele persoane au început să se implice civic, social, să îi ajute pe ceilalți.



Specialiștii sunt de părere că oamenii trebuie să respecte distanța fizică, dar să nu se îndepărteze din punct de vedere spiritual.



ZINAIDA POPA, PSIHOLOG

A fi social înseamnă a aparține, a fi parte a unui grup. Respectiv, păstrăm distanța fizică între oameni, dar distanța socială o apropiem, pentru că noi acum, mai mult ca niciodată avem nevoie. Trebuie să privim totul ca o experiență și fiecare să reevalueze atitudinea lui față de viață, de familie.



Am întrebat oamenii în ce măsură îi afectează psihologic pandemia de coronavirus.



Sunt perioade depresive, nu avem de lucru. Cred că înțelegeți, fără lucru, nu avem venit, respectiv, nici bani. De aceea, cumva trebuie să facem față.



Simt o depresie feminină, un pic mai adăugăm la kilograme, pentru că nu prea ne mișcăm. Este grea această izolare.



Oamenii sunt un pic mai nervoși. Dar, trebuie să venim aici ca să ne cerem iertare.



Pentru mine e greu, pentru că eu sunt tot timpul în mișcare, îmi place mișcarea, am stat în casă, pentru mine a fost ceva... Am făcut sport și am dansat în fața oglinzii. Doar a fost foame, război, câte au fost și lumea a trecut. Pozitivi trebuie să fim!



Veronica Leșco și Eugen Gumeniuc, pentru Accent TV.