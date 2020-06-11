



Закон о некоммерческих организациях принят парламентом во втором окончательном чтении. «За» проголосовали 95 депутатов. Принятию предшествовала горячая дискуссия с обвинениями в подлоге и многочисленными паузами. О том, как это было в нашем следующем репортаже.



ВАСИЛИЙ БОЛЯ – ГЛАВА ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Проект устанавливает принципы создания, регистрации и ликвидации НКО, а также о работе и о получении статуса общественной организации».



Несмотря на то, что оппозиция так настойчиво требовала принятия этого законопроекта, сразу после представления документа, прозвучали требования о переносе его рассмотрения на другой день. Проект обсуждали 2 с половиной часа, с несколькими перерывами. У парламентского большинства возникло разумное подозрение, что оппозиция намеренно тянет время, чтобы сделать дискуссию более долгой, а само принятие документа оттянуть на неопределённый срок.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«У нас складывается очень интересная ситуация. Если мы хотим утвердить этот законопроект, и чтобы он был хорошим и функциональным, тогда давайте обсуждать и дискутировать. Если же нет, тогда давайте, как и предлагаете – исключаем из повестки дня».



ПАВЕЛ ФИЛИП – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДПМ

«К сожалению, констатируем, что простой закон, который мог быть утвержден очень быстро, превратился в политический объект, интерес к которому искусственно подпитывается политическими партиями. И стал не просто политической темой, а политической пищей для политиков. Складывается впечатление, что никто не хочет, чтобы этот документ был утвержден сегодня, для того, чтобы эта политическая подпитка была и дальше».



Чтобы помешать принятию закона об НКО, оппозиция обвинила главу профильной парламентской комиссии в фальсификации поправок к этому документу. Так, депутат Сергей Сырбу член группы «ProMoldova» заявил, что комиссия приняла поправки, которые он не выдвигал. Но получил ответ сразу и от главы профильной комиссии и от коллег-депутатов.



ВАСИЛИЙ БОЛЯ – ГЛАВА ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«У нас давно существует практика, когда предложения и поправки приходят от гражданского общества, и чтобы можно было внести их в документ, их предлагают депутаты. На заседании от 28 числа, все эти поправки были распределены среди членов комиссии. Кроме того, есть и стенограмма, и видео, на котором г-н Сырбу согласился со всеми этими поправками, также как и другие депутаты».



ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ДПМ

«Мы знаем множество «мастеров» сначала вносить поправку, а потом говорить, что этого не было. Мы уже дошли до того, что Сережа отказывается от собственных поправок»



Когда были использованы все аргументы – реальные и не очень – депутатам от оппозиции вместе с коллегами по парламенту пришлось проголосовать за Закон об эНКаО. Ранее, президент страны Игорь Додон заявлял, что не промульгирует этот закон в его первоначальной редакции, потому что он ставит под угрозу национальную безопасность Молдовы, так как разрешает вмешательство извне в политические дела страны. После внесения ряда поправок сегодня закон об НКО был принят во втором окончательном чтении голосами девяноста пяти депутатов. Закон гласит, что НКО не могут вести политическую агитацию в пользу какой-то политической партии и бесплатно оказывать партиям услуги.