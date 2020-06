Заседание суда по иску Владимира Плахотнюка против американского Госдепартамента и госсекретаря США Майка Помпео должно состояться завтра в Нью-Йорке. Беглый молдавский олигарх всеми силами пытается избежать депортации из Соединённых Штатов. В январе этого года Госдепартамент включил его в санкционный список. Это был первый случай, когда США применили персональные санкции в адрес граждан Молдовы. А в марте американское посольство в Кишинёве сообщило, что Владимир Плахотнюк в настоящее время проходит административную процедуру депортации, которая из-за возможности судебного пересмотра, может занять достаточно много времени.



Интересы Владимира Плахотнюка в суде по иску против Госдепартамента США и государственного секретаря Майка Помпео представляет адвокат Ирина Шпигель - русскоязычный и, как утверждается, вполне надежный адвокат, часто ведущий дела иммигрантов из постсоветского пространства. Защита пытается представить дело так, что решение американского Госдепа в отношении Владимира Плахотнюка и членов его семьи чуть ли не угрожает жизни подзащитного.



Из материалов дела “Владимир Плахотнюк vs Госдепартамент США”

“Владимир Плахотнюк имеет все основания полагать, что правительство Молдовы, действуя по приказу своего покровителя – России, будет: (1) злоупотреблять судебной и правоохранительной деятельностью в ходе политического и необоснованного судебного преследования, в течение которого он будет содержаться в ужасных условиях и потенциально подвергаться пыткам; или (2) пытаться убить его и/или его семью”.



В Соединённые Штаты Владимир Плахотнюк прибыл предположительно 15 июня прошлого года. Накануне он бежал из Молдовы, после того как возглавляемая им Демократическая партия была вынуждена уступить власть антиолигархической коалиции ПСРМ- блок ACUM. В сентябре 2019 года Плахотнюк запросил в США политическое убежище. Однако в начале этого года местная Служба гражданства и иммиграции объявила, что не видит оснований для предоставления убежища беглому молдавскому олигарху. А уже через несколько дней Госдеп США включил Владимира Плахотнюка, а также его жену и детей в санкционный список. Об этом сообщил в своем Twitter госссекретарь Майк Помпео.



Майк Помпео, государственный секретарь США (13.01.2020)

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией".



После этого решения Владимиру Плахотнюку грозила депортация из Соединенных Штатов, которой он сейчас пытается любым способом избежать или отсрочить. Прежде всего – через суд. В поданном им и его адвокатом иске бывший председатель Демократической партии представлен, как истинный прозападный реформатор и пламенный борец с распространением российского влияния в Республике Молдова. За что теперь и страдает.



Из материалов дела “Владимир Плахотнюк vs Госдепартамент США”

“Проблемы возникли у Владимира Плахотнюка из-за его проевропейских реформ и его желания улучшить качество жизни и безопасность своей родной страны. Владимир Плахотнюк разработал платформу программ, направленных на объединение Молдовы с Европой и отделение интересов Молдовы от России”.



Однако Российская Федерация, исходя из текста иска, ему этого не простила. С 2017 года, утверждается в документе, на жизнь Владимира Плахотнюка было совершено несколько покушений. В итоге были арестованы несколько человек, связи которых с Москвой, цитирую, “были совершенно очевидны”. Кроме того, в России и в Молдове в отношении Плахотнюка было заведено несколько уголовных дел, в том числе по отмыванию денег в особо крупных размерах, созданию преступной группы, уклонению от уплаты налогов. Совершенно необоснованных, по мнению беглого олигарха.



Из материалов дела “Владимир Плахотнюк vs Госдепартамент США”

“Россия хочет наказать истца смертной казнью или пожизненным заключением для того, чтобы продемонстрировать наглядный пример для других лидеров восточноевропейских стран и стран бывшего СССР, чтобы они не пытались проводить политику сокращения российского влияния в своих странах”.



В общем, весь смысл 27-страничного иска, поданного бывшим председателем Демпартии и его адвокатом в американский суд, таков - Владимир Плахотнюк главный борец с распространением российского влияния в Молдове, и если его депортируют из США, Россия его ликвидирует. По мнению депутата от Партии социалистов Богдана Цырди, из-за вероятности проигрыша данного судебного дела в США, Плахотнюк сейчас активно готовит пути отступления. Поэтому, с одной стороны, он так спешит с покупкой депутатов молдавского парламента, пытаясь развалить нынешнее парламентское большинство. А с другой, пытается заблокировать в Апелляционной Палате Кишинёва окончательное решение по своему заочному аресту. Апелляционная палата уже четыре раза переносила заседание по этому делу.