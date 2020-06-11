



С наступлением лета традиционно возрастает число желающих искупаться в водоемах страны. К сожалению, растёт и число несчастных случаев на воде. Молдавские спасатели запустили информационную кампанию по предотвращению случаев утопления.



В рамках этой информационной кампании, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям провели показательные учения. Спасатели смоделировали несчастный случай на воде и показали, как действовать в подобной ситуации, чтобы спасти утопающего и как оказывать первую помощь.



ИГОРЬ МОКАНУ – ОФИЦЕР РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ, ГИЧС

«Если человек после 10 секунд не дышит, мы делаем 5 вдохов, используя маску Амбу, потому что на первом месте, в первую очередь, наша собственная безопасность. Мы делаем 5 вздохов, потому что когда человек паникует, перед тем как погрузиться под воду, происходит ларингоспазм. Поэтому мы и делаем 5 вдохов, чтобы вышел воздух, и если нам повезет, то человек начинает кашлять. Может и вода выйти. Если же он не проявляет никакой реакции, начинаем сердечно-легочный массаж».



Спасатели настоятельно рекомендуют купаться только в специально обустроенных местах, в тех водоёмах, где есть спасательные станции.



ОЛЕГ МАЛАШЕВИЧ – ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ, ГИЧС

«Купайтесь только в специально подготовленных для этого местах, где есть спасательные станции. Избегайте купания в незнакомых вам местах, с присутствием неизвестных объектов. Отдельное обращение к родителям: внимательно следите за детьми во время их нахождения в воде, даже если вы уверены в том, что он хорошо плавает».



После показательной спасательной операции всем загорающим на пляже информационные брошюры, и рассказали о важности соблюдения правил безопасности на воде. Отдыхающие на пляже заявили, что правила соблюдают.



- соблюдаете правила безопасности?

- да, конечно.

- какие правила?

- не заплывать далеко. Мы пожилые люди, поэтому, больше загораем».



«5 лет подряд я прихожу сюда, после того, как очистили озеро, но не купаюсь, потому что опасно. Ни в одном водоеме Молдовы я не купаюсь».



Согласно данным Генерального Инспектората По чрезвычайным ситуациям, с начала этого года, утонули десять человек, в том числе и ребенок. Четверо из утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Информационная ампания по предотвращению случаев утопления проходит во всех районах Молдовы.