



Министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну заявила, что никто не пытается в свидетельстве о смерти указать диагноз Сovid-19, если умерший скончался по другой причине. Никакой финансовой или другой мотивации, как и никаких подлогов диагнозов в свидетельствах о смерти нет, подчеркнула Думбрэвяну. С трибуны парламента она опровергла слухи, которые муссируются в СМИ и социальных сетях.



Глава Минздрава отметила, что любая подобная информация о том, что многим умершим ставится диагноз коронавирус – тщательно проверяется посредством внутренних расследований, результаты которых показывают, что информация – ложная.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Это ложь и неверная информация. И нет никакой мотивации медицинскому персоналу за указание в свидетельстве о смерти диагноза Сovid-19. И это невозможно, чтобы нековидная смерть была зарегистрирована как смерть от коронавируса. Повторяю, это невозможно».



Думбрэвяну уточнила, что подобная неверная информация появляется, в основном, из-за нашего менталитета и неверного восприятия диагноза Сovid-19 в обществе. В связи с этим, министр привела пример недавно скончавшейся женщины, родственники которой, чтобы организовать традиционные похороны, солгали.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Специалисты высказались по этому поводу, сообщив, что женщина болела коронавирусом и скончалась от вызванных им осложнений. Но учитывая, что этот диагноз в нашем сообществе вызывает дискриминацию, родственники, опасаясь огласки, вбросили в социальные сети ложную информацию для того, чтобы умершую можно было спокойно, без лишних хлопот проводить в последний путь».



Министр подчеркнула, что подобные информационные вбросы усложняют работу медиков и отягощают эпидемиологическую ситуацию в стране, потому что население перестает верить в опасность коронавируса нового типа, и, как следствие, не соблюдают меры безопасности.