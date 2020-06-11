



Внедрение технологии связи пятого поколения 5 джи в Молдове не несет угрозы здоровью граждан, а также кибербезопасности страны. Об этом заявил государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры Виталий Тарлев, пояснив, что некоторые технологии, применяемые при внедрении 5G, давно используются в Молдове и вреда здоровью человека не несут.



Виталий Тарлев заверил, что в нашей стране максимальный допустимый уровень интенсивности потока электромагнитной энергии для человека составляет 10 мВт на квадратный сантиметр, что в восемь раз меньше, чем в индустриально развитых государствах, и намного меньше европейской нормы.



ВИТАЛИЙ ТАРЛЕВ, ГОССЕКРЕТАРЬ МИНЭКОНОМИКИ РМ

«Один из источников из радио спектра, обсуждаемый в контексте технологий следующего поколения 5G, уже используется в Молдове на протяжении 50 лет. Речь идет о диапазоне частоты 700 МГц. За этот период не обнаружено клинического эффекта, если человек не находится в непосредственной близости к вышке».



Тарлев пояснил, что внедрение технологии 5G не только безопасно, но и выгодно. По оценкам Минэкономики внедрение 5G способно дать мощный импульс национальной экономике, а именно увеличить ВВП на 9%. Остается вопрос кибербезопасности, но власти намерены разработать соответствующие механизмы, чтобы проблем с этим не возникало.