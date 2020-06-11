



Покупка депутатов-демократов, попытки отправить в отставку правительство Кику и многократный перенос заседания Апелляционной палаты по «делу Плахотнюка» - это звенья одной цепи, которая позволит беглому олигарху Владимиру Плахотнюку избежать экстрадиции в Молдову. Об этом заявил депутат парламента Богдан Цырдя, подчеркнув, что Плахотнюк пытается остаться на свободе, а для этого он не должен проиграть суд в США, заседание которого запланировано на завтра 12 июня.



Declarațiile lui Bogdan Țîrdea în timpul ședinței Parlamentului Republicii Moldova din 11 iunie 2020

БОГДАН ЦЫРДЯ – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Если сегодня Апелляционная палата снова отложит заседание или же вынесет негативный вердикт по его делу, то у Плахотнюка есть все шансы выиграть судебное разбирательство и в США. Если же здесь, в Молдове, он проиграет процесс, то естественно, Плахотнюк сможет проиграть и разбирательство в США. Это приведет либо к его экстрадиции в Молдову, либо он будет признан нежелательным лицом и должен будет покинуть территорию США».



Напомним, ранее Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что Владимир Плахотнюк является одним из основных выгодополучателей в деле о краже миллиарда. После этого, 18 мая Прокуратура по борьбе с коррупцией и особым делам предъявила Плахотнюку новые обвинения: в создании организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве в особо крупных размерах. Беглого олигарха вызвали на допрос повесткой, но он не явился. Дальше, суд столичного сектора Чеканы выдал второй ордер на 30-дневный арест Владимира Плахотнюка.