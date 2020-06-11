



Декларацию, осуждающую политический туризм и подкуп депутатов, принял парламент Молдовы. Инициатива принадлежит депутатам фракции ДПМ, которая в последнее время столкнулась с массовым оттоком своих коллег. Декларация была поддержана всеми депутатами, однако, вызвала множество споров и громких заявлений. Подробности – в нашем следующем материале.



АЛЕКСАНДР ЖИЗДАН – ДЕПУТАТ ОТ ДПМ

«Депутаты парламента РМ решительно осуждают политический туризм в законодательном органе страны. Эти действия, основанные на коррупции, усиливают и подогревают факт политической коррупции. Суверенная воля народа, выраженная в ходе выборов, грубо подавляется».



Несмотря на выражаемое согласие с осуждением феномена политической миграции, Андриан Канду, который, по словам некоторых политиков, напрямую связан с выходом депутатов из Демпартии, аннонсировал очередной исход – уже на следующей неделе.



АНДРИАН КАНДУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУППЫ «PROMOLDOVA»

«И то, что вы делаете сегодня, на следующей неделе все может быть перевернуто полностью, и все комиссии могут быть пересмотрены. Немного терпения».



КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ

«Мы стали свидетелями стольких покупок депутатов, но не слышали, чтобы тот депутат, которого купили, говорил лично, что покидает фракцию и присоединяется к другой. Мы слышали только фракции или группы, которые купили этого депутата, и констатации, что «операция завершена». Когда вы говорите: «Потерпите, нам осталось еще немного», мы понимаем, что вам осталось сделать еще несколько «закупок». Мы подождем, не проблема».



И хотя оппозиция на словах осудила феномен политической миграции, на деле, большинство депутатов, не входящих в состав парламентского большинства, грудью встали на защиту Ангела Агаки, на днях покинувшего ряды правящей коалиции. Среди них и депутаты блока «АКУМ», позиционирующие себя как защитников закона и справедливости.



ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ДПМ

«Посмотрите, сколько нашлось адвокатов процесса покупки-продажи депутатов».



Социалисты выразили уверенность: массовая покупка депутатов – это попытка защитить мафиозные интересы тех, кто старается остановить необратимые процессы – возврат аэропорта и расследование украденного миллиарда



КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ

«Сегодня депутаты покупаются для того, чтобы защитить интересы мафиозной группы. Я имею в виду аэропорт, кражу миллиарда, именно для того, чтобы приостановить расследование, и происходит все это».



ГРИГОРИЙ НОВАК – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Некоторые с гордостью говорят, что нас скоро станет больше. Радуются, потому что больше, значит, больше денег. Их цель – остановить процессы, которые, по моему мнению, являются необратимыми. Это возврат в управление государством Аэропорта и возврат украденного миллиарда».



Стоит отметить, что большинство депутатов парламента признали необходимость принятия этой Декларации, осуждающей политический туризм и акты политической коррупции, но подчеркнули, что юридическое действие документ будет иметь только, если будет изменено действующее законодательство.