Парламент осудил политический туризм
Декларацию, осуждающую политический туризм и подкуп депутатов, принял парламент Молдовы. Инициатива принадлежит депутатам фракции ДПМ, которая в последнее время столкнулась с массовым оттоком своих коллег. Декларация была поддержана всеми депутатами, однако, вызвала множество споров и громких заявлений. Подробности – в нашем следующем материале.
АЛЕКСАНДР ЖИЗДАН – ДЕПУТАТ ОТ ДПМ
«Депутаты парламента РМ решительно осуждают политический туризм в законодательном органе страны. Эти действия, основанные на коррупции, усиливают и подогревают факт политической коррупции. Суверенная воля народа, выраженная в ходе выборов, грубо подавляется».
Несмотря на выражаемое согласие с осуждением феномена политической миграции, Андриан Канду, который, по словам некоторых политиков, напрямую связан с выходом депутатов из Демпартии, аннонсировал очередной исход – уже на следующей неделе.
АНДРИАН КАНДУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУППЫ «PROMOLDOVA»
«И то, что вы делаете сегодня, на следующей неделе все может быть перевернуто полностью, и все комиссии могут быть пересмотрены. Немного терпения».
КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ
«Мы стали свидетелями стольких покупок депутатов, но не слышали, чтобы тот депутат, которого купили, говорил лично, что покидает фракцию и присоединяется к другой. Мы слышали только фракции или группы, которые купили этого депутата, и констатации, что «операция завершена». Когда вы говорите: «Потерпите, нам осталось еще немного», мы понимаем, что вам осталось сделать еще несколько «закупок». Мы подождем, не проблема».
И хотя оппозиция на словах осудила феномен политической миграции, на деле, большинство депутатов, не входящих в состав парламентского большинства, грудью встали на защиту Ангела Агаки, на днях покинувшего ряды правящей коалиции. Среди них и депутаты блока «АКУМ», позиционирующие себя как защитников закона и справедливости.
ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ДПМ
«Посмотрите, сколько нашлось адвокатов процесса покупки-продажи депутатов».
Социалисты выразили уверенность: массовая покупка депутатов – это попытка защитить мафиозные интересы тех, кто старается остановить необратимые процессы – возврат аэропорта и расследование украденного миллиарда
КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ
«Сегодня депутаты покупаются для того, чтобы защитить интересы мафиозной группы. Я имею в виду аэропорт, кражу миллиарда, именно для того, чтобы приостановить расследование, и происходит все это».
ГРИГОРИЙ НОВАК – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ
«Некоторые с гордостью говорят, что нас скоро станет больше. Радуются, потому что больше, значит, больше денег. Их цель – остановить процессы, которые, по моему мнению, являются необратимыми. Это возврат в управление государством Аэропорта и возврат украденного миллиарда».
Стоит отметить, что большинство депутатов парламента признали необходимость принятия этой Декларации, осуждающей политический туризм и акты политической коррупции, но подчеркнули, что юридическое действие документ будет иметь только, если будет изменено действующее законодательство.
Опубликовано: 19:03 11/06/2020