



Отдать долг родине альтернативно. В Республике Молдова помимо срочной военной службы, которая является обязательной, существует государственная альтернативная служба - выполнение гражданского долга без оружия. Соответствующий закон был принят молдавским Парламентом незадолго до признания независимости нашей страны. Детали в нашем следующем репортаже.



Анатолий вступил в ряды пацифистов еще в 16 лет. Сегодня ему 23, и он профессиональный фотограф. Несколько лет назад молодой человек с большой мечтой стать специалистом своего дела, решил отдать долг родине, но альтернативно.



Анатолий Кирияк, фотограф

«В армии я бы не занимался своим бы делом, я бы не занимался бы фотографией. Я понял, что потеряю там год, для меня этот год считался потерянным. И не из-за того что армия – это плохо, просто для меня, как для человека, который занимается творчеством, год быть взаперти и не заниматься своим делом – потерянное время».



Закон об альтернативной службе был принят молдавским парламентом 9 июля 1991 года. Гражданская служба исполняется в государственных учреждениях или коммерческих организациях. Иными словами – молодой человек должен быть официально трудоустроен, и отдавать государству 25% от своей заработной платы. Пройдя комиссию, получив одобрение, Анатолий устроился на работу в современную молдавскую компанию, в отдел фото – видео журналистики. Набравшись опыта, и уже после прохождения службы, он отработал в компании еще 4 года.



Анатолий Кирияк, фотограф

«Никто не запрещает также отработать год, а потом идти дальше, что-то делать у каждого своя жизнь. Есть год, когда ты работаешь, плюс есть один минус – ты не можешь покидать страну. Ты проходишь службу военную, просто заменяешь ее работой».



Немного истории. Первые пацифистские организации возникли в Великобритании и США после наполеоновских войн. К концу 80-х — началу 90-х гг. 19 в. пацифистское движение получило широкое распространение. Международные конгрессы пацифистов неоднократно выступали с предложениями запретить войны, осуществить всеобщее разоружение, а споры, возникающие между государствами, разрешать в международных третейских судах.



Папа Толи, председатель организации пацифистов «За мир в Молдове». Валерий Кирияк служил в Советской Армии в городе Калуга. Более 20 лет занимался подготовкой кадров к армии. Бывший военный признается, что в душе всегда был пацифистом, и в декабре 1997 года он решил создать союз пацифистов. За это время в ряды этой организации, вступили более 8 тыс. человек.



Валерий Кирияк, председатель организации пацифистов «За мир в Молдове»

«Все почему-то считают, что пацифисты – против воинских частей и армии. Наша организация не против армии, мы считаем, что если государство считает, что армия должна быть, то армия должна быть профессиональной и добровольной».



Организация «За мир в Молдове» занимается и обширной общественной деятельностью - это сбор средств для многодетных семей, проведение бесплатных фото-видео курсов для детей, организация различных детских выставок и фото конкурсов.



Валерий Кирияк, председатель организации пацифистов «За мир в Молдове»

«Поэтому говорить, что мы только уклонисты и больше ничем не занимаемся – это не правда. Мы активная организация».



Членом пацифистской организации может стать любой человек от 16 и старше, просто написав заявление на имя её председателя и получив членское удостоверение. Оно выдается после собеседования с комиссией, которое должно подтвердить пацифистские убеждения гражданина. Организация действует на базе вступительных, членских взносов и добровольных пожертвований. Всего в Молдове - 3 неправительственные организации пацифистов. Илона Ведрашко, Николай Васильев, Accent tv.