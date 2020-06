Ședința de judecată în procesul inițiat de Vladimir Plahotniuc împotriva Departamentului de Stat al SUA și a secretarului de stat american, Mike Pompeo, se va desfășura mâine, la New York. În luna ianuarie a anului curent, Departamentul de Stat l-a inclus pe fostul lider democrat în lista persoanelor non-grata, creând un precedent în acest sens – este pentru prima dată când Statele Unite ale Americii aplică sancțiuni personale împotriva unui cetățean moldovean. Iar în martie, Ambasada SUA la Chișinău a informat că Vladimir Plahotniuc este supus unei proceduri de deportare administrativă, care ar putea dura mai mult timp.



Interesele lui Vladimir Plahotniuc în procesul împotriva Departamentului de Stat al SUA și a secretarului de stat, Mike Pompeo, sunt reprezentate de avocata Irina Șpighel, o avocată vorbitoare de limba rusă, care se ocupă de cazurile imigranților din fosta Uniune Sovietică. Apărarea încearcă să prezinte cazul în așa fel, încât o eventală decizie a Departamentului de Stat american cu privire la expulzarea lui Vladimir Plahotniuc să pară o amenințare la viața acestui client de lux.



DIN DOSARUL ”PLAHOTNIUC VS DEPARTAMENTUL DE STAT AL SUA”

„Vladimir Plahotniuc are toate motivele să creadă că Guvernul moldovean, acționând la ordinul patronului său, Rusia, va: (1) abuza de instituțiile judiciare, pentru a-l persecuta politic, iar acesta va fi deținut în condiții teribile și expus torturii sau (2) va tolera încercările de a-l omorî pe el sau pe membrii familiei sale"



Vladimir Plahotniuc a ajuns în Statele Unite în data de 15 iunie anul trecut. Cu o zi înainte, el a fugit din Moldova, după ce Partidul Democrat condus de el a fost forțat să cedeze puterea coaliției anti-oligarhice formată din PSRM și blocul ACUM. În septembrie 2019, Plahotniuc a solicitat azil politic în SUA. Cu toate acestea, la începutul anului curent, Serviciul local de cetățenie și imigrație a anunțat că nu vede niciun motiv pentru a acorda azil oligarhului fugar. Cu câteva zile mai târziu, Departamentul de Stat al SUA l-a inclus pe Vladimir Plahotniuc, precum și pe soția și copiii săi, pe lista persoanelor non-grata. Despre aceasta a anunțat pe Twitter secretarul de stat Mike Pompeo.



MIKE POMPEO, SECRETAR DE STAT AL SUA (13.01.2020)

"Acțiunile corupte ale lui Vladimir Plahotniuc au subminat statul de drept și independența instituțiilor democratice din Republica Moldova. Astăzi anunț public includerea acestuia în lista persoanelor non-grata. SUA sprijină Moldova în lupta împotriva corupției."



În urma acestei decizii, Vladimir Plahotniuc a fost amenințat cu extrădarea din Statele Unite, pe care acum încearcă să o evite sau să o întârzie. În primul rând, prin instanța de judecată. Într-un proces intentat de el și de avocatul său, fostul președinte al Partidului Democrat este prezentat ca un adevărat reformator pro-occidental și luptător înfocat împotriva influenței ruse în Republica Moldova.



DIN DOSARUL ”PLAHOTNIUC VS DEPARTAMENTUL DE STAT AL SUA

“ Vladimir Plahotniuc a avut probleme din cauza reformelor sale pro-europene și a dorinței sale de a îmbunătăți calitatea vieții și securitatea țării sale. Vladimir Plahotniuc a dezvoltat o platformă de programe care vizează integrarea Moldovei în Europa și separarea de Rusia. "



Avocatul lui Plahotniuc mai spune că Rusia nu i-a iertat clientului său această opțiune. În demersul apărătorului se mai spune că au existat mai multe tentative de lichidare a fostuui lider democrat. Avocatul face trimitere și la mai multe dosare penale împotriva lui Plahotniuc, intentate în Rusia și Moldova, pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, crearea unui grup infracțional și evaziune fiscală. Plahotniuc consideră drept neîntemeiate acete acuzații.



DIN DOSARUL ” PLAHOTNIUC VS DEPARTAMENTUL DE STAT AL SUA

„Rusia dorește să pedepsească reclamantul cu pedeapsa cu moartea sau cu închisoare pe viață, pentru a oferi un exemplu altor lideri din țările Europei de Est și din fosta URSS. În acest fel, ei vor fi trebui să fie convinși să nu desfășoare o politică de reducere a influenței ruse în țările lor."



În general, în documentul de 27 de pagini, depus în instanța americană, se sugerează că Vladimir Plahotniuc ar fi principalul luptător împotriva influenței ruse în Moldova, iar dacă va fi extrădat din Statele Unite, Rusia îl va lichida fizic. Potrivit deputatului PSRM, Bogdan Țîrdea, din cauza probabilității de a pierde acest proces în SUA, Plahotniuc pregătește o cale de soluționare a acestei probleme. Pe de o parte, se grăbește să cumpere masiv deputați din Parlamentul de la Chișinău, încercând să destabilizeze actuala majoritate parlamentară. Pe de altă parte, el încearcă să blocheze decizia finală privind arestarea sa la Curtea de Apel Chișinău, care a anulat audierile în acest caz deja de patru ori.