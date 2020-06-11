Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан провел внеочередное заседание со всеми ответственными за ремонт дорог и подземных сетей в городе.



Примар отметил, что развитие инфраструктуры было, есть и будет одним из его приоритетов, а, учитывая ее плачевное нынешнее состояние, необходимо действовать незамедлительно и хорошо.



Ион Чебан потребовал от ответственных чиновников:



– Еженедельно представлять отчеты, включающие в себя планы действий для каждого участка дороги или тротуара, где ведутся работы, а также сертификаты соответствия всех используемых материалов;



– Не начинать работы без четкого проекта для каждого участка и координировать действия со всеми организациями, ответственными за эту область. Заседания с этой целью должны проводиться еженедельно;



– Создавать программы проведения работ на каждый конкретный период;



– Разработать проекты работы на ближайшие годы, чтобы иметь возможность планировать финансовые средства;



– Представить к 5 июля все проекты и списки с задачами на 2021 год.



Также примар намерен обратиться к муниципальному совету за поддержкой в связи с многолетним планом текущего и капитального ремонта улиц, тротуаров и дворов многоквартирных домов.



– Люди ожидают от нас результатов и качества. Мы не можем позволить себе ежегодно ремонтировать одну и ту же часть дороги, наносить разметку на улицах каждый месяц, и к тому же некачественно. Я буду контролировать всё лично, – подчеркнул примар.



Напомним, ранее Ион Чебан рассказал, что глава Exdrupo Серджиу Томицэ заплатил из собственного кармана за повторный ремонт тротуара на улице Тестемицану.