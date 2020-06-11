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Дело об аресте Влада Плахотнюка стало источником распространения COVID-19 в Апелляционной палате Кишинева


Апелляционный суд снова не принял решение по делу Владимира Плахотнюка. Один из членов судейской коллегии заразился коронавирусом, сообщает портал BreakingNews.

Мандат на арест Плахотнюка был выдан судом первой инстанции. Адвокаты бывшего лидера ДПМ опротестовали решение в Апелляционной палате. Слушания, которые должны были пройти сегодня, могут быть отменены в пятый раз всего за несколько дней.

Вчера рассмотрение дела было отложено из-за изменений в составе судей. Причиной стало появление в процессе, в качестве защитника, адвоката Георге Аворника, который приходится родственником одного из судей.

Напомним, что депутат ПСРМ Богдан Цырдя заявил, что Влад Плахотнюк затягивает принятие решения Апелляционным судом по причине того, что 12 июня суд Нью-Йорка должен рассмотреть дело о его статусе в США и, вероятно, аннулировать американскую визу олигарха.

Социалист заявил, что Плахотнюк пытается остаться на свободе, а для этого он не должен проиграть суд в США. По мнению Цырди, теперь беглый олигарх прилагает усилия, чтобы отложить рассмотрение жалобы относительно ордера на его арест, выданный в Кишиневе.


Опубликовано: 16:24 11/06/2020

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