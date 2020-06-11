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Одобрено в первом чтении: Ветераны войны будут получать медполис бесплатно


Полис обязательного медицинского страхования будет бесплатно выдаваться ветеранам войны. Депутаты проголосовали в первом чтении за соответствующий законопроект.

Документ предусматривает увеличение размера социальных выплат с 250 до 500 леев супругам участников боевых действий на Днестре, ветеранов войны, а также участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В то же время, согласно законодательной инициативе ПСРМ, граждане Молдовы, которые проживают в других государства и получают социальную пенсию там, смогут бесплатно воспользоваться медстраховкой. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 июля 2020 года.


Опубликовано: 16:22 11/06/2020

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