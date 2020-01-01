Депутаты одобрили Декларацию, осуждающую партийных перебежчиков и политическую коррупцию в парламенте. Документ разработан правящей коалицией и проголосован всеми парламентариями. По мнению правящего большинства, политическая коррупция депутатов преследует своей целью искусственное изменение сил в парламенте и подчинение групповым интересам.



- Подкуп депутатов и политический туризм прямо бьют по пропорциональному представительству политических опций, которые разделяют избиратели, принявшие участие в парламентских выборах. Воля людей нарушается, а их стремления продаются без никакого смущения, - говорится в тексте декларации.



Авторы считают, что коррупционные действия должны рассматриваться и как попытка узурпации власти.



- Мы, депутаты парламента, дезавуируем практику парламентариев, которые торгуют мандатом, полученным от граждан, для работы на общее благо. Обращаем внимание, что политические перебежчики не только разрушают моральные и этические основы общества, но и негативно влияют на политическую систему и процессы в стране. Осуждая коррупцию как феномен, в том числе, и политическую, со всей ответственностью заявляем, что никогда не будем голосовать за правительство совместно с перебежчиками, - отмечается в декларации.



Ранее президент Игорь Додон заявил, что предложит парламенту законопроект, запрещающий политический туризм депутатов. Глава государства отметил, что президентская инициатива должна быть проголосована вне зависимости от того, состоятся досрочные или очередные парламентские выборы. Игорь Додон объяснил, что в законе будут прописаны ограничения для депутатов-перебежчиков, среди которых возмещение расходов партии на проведение избирательной кампании.