Депутат ПСРМ Богдан Цырдя считает, что Владимир Плахотнюк решил ускорить процесс покупки депутатов и сформировать новое парламентское большинство из-за судебного процесса в Нью-Йорке, назначенного на 12 июня, где рассматривается иск об объявлении олигарха нежелательным лицом в США. Социалист заявил, что Плахотнюк пытается остаться на свободе, а для этого он не должен проиграть суд в США.



По мнению Цырди, теперь беглый олигарх прилагает усилия, чтобы отложить рассмотрение жалобы относительно ордера на его арест, выданный в Кишиневе.



- Поэтому он всеми силами пытается свергнуть правительство Иона Кику и создать новый кабмин, чтобы остановить уголовный процесс и вынесенное против него 22 мая решение суда, а также чтобы получить дополнительные аргументы для уголовного процесса, который состоится завтра в Нью-Йорке, - заявил Цырдя.



По его мнению, если Плахотнюк проиграет суд в Кишиневе, то в пятницу он может потерпеть поражение и в судебной инстанции США, что станет основанием для экстрадиции в Молдову.



Напомним, что ранее Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло сообщил, что Владимир Плахотнюк является одним из основных выгодополучателей в деле о краже миллиарда.