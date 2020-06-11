Цель политических перебежчиков в парламенте – остановить необратимые процессы – возврат аэропорта государству и возвращение украденного миллиарда. Об этом заявил депутат ПСРМ Григоре Новак, выступая на заседании парламента в ходе дискуссий по тексту декларации, осуждающей политических перебежчиков.



- Кто-то с гордостью заявляет: «завтра нас будет больше». Больше, потому что есть больше денег. Архитекторы этого воровства будут делать все – миллионы сейчас не важны – чтобы создать хаос в парламенте и перевернуть ситуацию, отвлечь внимание, - заявил Новак.



Социалист считает, что из-за наблюдаемого феномена страдает, в первую очередь, рядовой гражданин.



- Возбуждение царит не только в парламенте, но и по всей стране, люди не понимают кто с кем, где и как. Люди не понимают изменений, и кто за этим стоит, - пояснил депутат Новак.



Парламентарий заявил, что ПСРМ осуждает феномен политического туризма, а депутаты, получившие деньги, должны быть привлечены к ответственности.



- Я слушал Канду и едва не заплакал, когда он говорил об убеждениях и разочаровании. Я думаю, у нас есть два разочарованных человека – один в Майями, другой в Израиле. Кто-то говорил, что есть и хорошие моменты в политическом туризме: мол, так возвращается в Молдову украденный миллиард. Говорили и коллеги из блока ACUM об осуждении. Но я не слышал, чтобы кто-то вышел и осудил. Радуются, как дети. Я думаю, что сейчас подходящий момент, чтобы все политические перебежчики, которые получили сотни тысяч евро, остались в истории, а ими занимались прокуроры. Может быть, стоит изменить и законодательство, чтобы не допускать таких позорных случаев, пятнающих Молдову, - заключил Новак.