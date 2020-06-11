Авторский комментарий политолога, депутата от Партии социалистов Богдана Цырди по итогам брифинга в парламенте:





«Почему сегодня вышел депутат Агаке из ДПМ? Все просто! Завтра 12 июня в США будет рассматриваться иск Плахотнюка против Госдепа.



Кукловод делает все, чтобы остаться в США, сохранить статус беженца. И если сегодня Апеляционная Палата сохранит решение Чеканского суда об аресте Плахотнюка, то завтра и американский суд может треснуть кукловода!



А это значит, что его либо выдворят из США, либо выдадут Молдове!



Вот почему выходят депутаты из ДПМ. Вот почему Канду говорит, что скоро будет создано новое большинство и новое правительство.



Вот почему Апеляционная Палата Кишинева 4 раз откладывает заседание по Плахотнюку!



Вот почему все прокуроры, которые расследуют кражу миллиарда, заболели Ковид-19!



И вот почему так спешит Плахотнюк с покупкой депутатов.



Скажем так. Если сформируется новое большинство- это будет большинством Плахотнюка. Если будет сформировано новое правительство -это также будет правительством Плахотнюка. Все остальное от лешего!»



