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Политолог: О выходе депутатов из Демократической партии (ВИДЕО)


Авторский комментарий политолога, депутата от Партии социалистов Богдана Цырди по итогам брифинга в парламенте:


«Почему сегодня вышел депутат Агаке из ДПМ? Все просто! Завтра 12 июня в США будет рассматриваться иск Плахотнюка против Госдепа.

Кукловод делает все, чтобы остаться в США, сохранить статус беженца. И если сегодня Апеляционная Палата сохранит решение Чеканского суда об аресте Плахотнюка, то завтра и американский суд может треснуть кукловода!

А это значит, что его либо выдворят из США, либо выдадут Молдове!

Вот почему выходят депутаты из ДПМ. Вот почему Канду говорит, что скоро будет создано новое большинство и новое правительство.

Вот почему Апеляционная Палата Кишинева 4 раз откладывает заседание по Плахотнюку!

Вот почему все прокуроры, которые расследуют кражу миллиарда, заболели Ковид-19!

И вот почему так спешит Плахотнюк с покупкой депутатов.

Скажем так. Если сформируется новое большинство- это будет большинством Плахотнюка. Если будет сформировано новое правительство -это также будет правительством Плахотнюка. Все остальное от лешего!»



Опубликовано: 13:05 11/06/2020

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