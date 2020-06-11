Президент Республики Молдова продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня в программе Окницкий и Дондюшанский районы. По традиции пройдут встречи главы государства с местными властями, экономическими агентами и персоналом больниц, состоится награждение ветеранов.



Первый пункт рабочего визита – ООО Plaiul Bîrlădeni. Крестьянское хозяйство располагает почти 1600 гектарами посевов и фруктовых деревьев, в первую очередь яблонь. Есть своя ирригационная система и большой парк тракторов и другой сельхозтехники. Предприятие является одним из лучших в Окницком районе и использует современные технологии.



Далее Игорь Додон посетил спортивную школу города Окницы, построенную более 40 лет назад. В 2017 году здание было отремонтировано, закуплен инвентарь для тренировок по боевым искусствам. Школа располагает стадионом на 900 мест, полем с искусственным покрытием для мини-футбола и тремя открытыми площадками.



В настоящее время в школе действуют 25 секций, причем не только в Окнице, но и в филиалах, расположенных в десятке населенных пунктов района. В совокупности здесь занимаются 385 учеников. За годы работы школа воспитала 11 мастеров спорта, в том числе одного – международного класса, а также 25 кандидатов в мастера спорта и 345 спортсменов первой категории.



«Кроме того, сегодня совместно с президентом Молдавской Федерации футбола Леонидом Олейниченко анонсировали новый масштабный проект – открытие спортивных интернатов для юных футболистов. По договоренности с руководством Окницкого района в городе будет открыт первый такой центр, который уже в сентябре примет первых воспитанников из северных районов Молдовы. Дети будут жить и тренироваться в комфортных условиях. Приветствовал инициативу МФФ и обещал оказать всестороннюю поддержку для открытия спортивных интернатов в других районах страны», - отметил Игорь Додон.